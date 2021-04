“Aventureros de Arizona” realizan el 'Reto 15' en la montaña Piestewa en Phoenix

'Reto 15'

“Si podemos, si podemos; es cuestión de proponérnoslo en la mente de que si podemos; todo se puede en esta vida; nomás con empeño y corazón a lo que uno hace. Yo pienso que cualquier mujer puede, puede lograr sus metas, no más que se las propongan y pues a darle, no rendirse pues”.

'Reto 14'

“Fue emocionante. No tenía pensado hacerlo, solo venía a acompañarlos la primera vuelta y bajar y traerles lonche. Pero en el último momento me animé a hacerlas, pensé que no lo iba a lograr, dije ‘una o dos vueltas que dé’, pero así me fui, una tras otra”, indicó Sandra Rodriguez, quien en ese momento logró los 14 ascensos.