Phoenix aprueba cobro de tarifa extra para viajes compartidos en el aeropuerto

Antes de que se llevara la votación de este miércoles, el director de litigios del Instituto Goldwater aseguró que no solo es una muy mala política, sino que va a afectar al estado de Arizona, su turismo, los negocios, pero sobretodo a los conductores que dependen de este ingreso extra y “usualmente tiene dos o tres trabajos, y a los pasajeros de bajo o mediado recursos” dijo Jon Riches .

Antes de que se llevara la votación, tanto Uber como Lyft dijeron que no aceptarían la medida de ser aprobada. En un comunicado escrito, la empresa Lyft dijo que han revisado sus opciones en Sky Harbor y creen que están obligados a evitar una penalización injusta a sus conductores y pasajeros, agregan que no tienen que asumir la carga de las deficiencias presupuestarias de la ciudad. Por su parte Uber, dijo que el plan del aeropuerto penaliza injustamente a quienes confían en este servicio de transporte alternativo, pidiéndoles que asuman una parte desproporcionada de los costos asociados con el Sky Train. Adicionalmente, denuncian que no se le esta exigiendo lo mismo a las compañías de taxis y otros medios de transporte.