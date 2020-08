Familia denuncia el robo de sus pertenencias mientras se recuperaban por el coronavirus en el hospital

“Le tuvieron que hacer una traqueotomía, diálisis, y después le dio una parálisis con la que ya no pudo mover su mano derecha”, dice Aguirre.

“Me empezaron a llegar notificaciones del banco que estaban usando las tarjetas de crédito de mis papás el 12 de junio y en ese momento mis padres aún estaban en el hospital. No les habían dado de alta”, denuncia Aguirre. “En el estado de cuentas salen compras en Home Depot, en una licorería, Foot Locker y hasta empezaron a sacarle dinero de su cuenta ¿Cómo lo hicieron? No tengo idea”, agrega.

Los padres de Aguirre lograron superar las complicaciones del coronavirus . A ambos le dieron de alta y al ir a buscar sus pertenencias personales con seguridad, Aguirre también denuncia que no les entregaron ni la mitad de las pertenencias a sus padres.

“No se me hace justo que aparte de todo lo que hemos sufrido con la enfermedad, que le tengan que robar a mis padres. Les robaron las tarjetas de crédito, no le devolvieron sus pertenencias incluyendo sus joyas que tenían un valor sentimental, ni su ropa le regresaron a mi papá”, asegura Aguirre, quien luego de no obtener respuesta por parte del hospital, decidió reportarlo a la policía.