"No me dejes flaco", el drama de una familia hispana que lucha contra el coronavirus en un hospital de Arizona

“Sigue igual, no ha reaccionado al oxigeno que les están dando. Mi mamá me llama todos los días para preguntarme por él”, relató Aguirre, desde el cuarto del hospital donde se encuetra internado con sus padres. “El día que subimos a ver a mi papá (quien se encuentra en cuidados intensivos) lo único que hacía mi mama era abrazarlo y besarlo y decirle que lo quería que lo amaba, le decía no me dejes flaco”.