Se hicieron los muertos

El juez del condado de Galveston Mark Henry, la máxima autoridad de la región, dijo que no creía que el ataque del viernes consistiera en 30 minutos de disparos continuados. Además, considera que las fuerzas de seguridad contuvieron al atacante pronto.

Disparó hacia ella

"No me alcanzó", dijo. "Pero (la bala) rebotó y me dio en mi pierna derecha”. La joven fue atendida en un hospital y sigue con una venda marrón alrededor de la herida.