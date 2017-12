Esto es lo que dijo Christiane Amanpour sobre el acoso frente a Charlie Rose: ahora ella sustituirá al presentador estrella

Hace tres semanas, la experimentada corresponsal extranjera de la cadena CNN Christane Amanpour habló en una gala de premios en Nueva York y aprovechó la ocasión para fustigar el acoso sexual a periodistas mujeres. Lo llamativo es que lo hizo con el presentador estrella de PBS y CBS, Charlie Rose, que ahora enfrenta acusaciones de acoso contra sus compañeras, sentado en la mesa contigua a la suya.

"Si Harvey Weinstein fue la punta del iceberg en Hollywood (...) si (Roger) Ailes y (Bill) O'Reilly fueron la punta del iceberg en nuestra profesión. Las compuertas están abiertas, hay un ajuste de cuentas que está en curso”, dijo Amanpour a una audiencia repleta de ejecutivos de medios y reporteros que asisten a los premios anuales del Comité para la Protección de los Periodistas ( CPJ, por sus siglas en inglés) que honran el coraje de periodistas en todo el mundo.



Esa noche, el comportamiento sexual de Rose aún no había sido puesto al descubierto aunque se sabía que los reporteros de The Washington Post estaban investigando en su pasado. Cinco días más tarde, el periódico publicó las acusaciones de ocho mujeres, lo que provocó que Rose fuera despedido.

Este martes, PBS anunció que Amanpour reemplazará a Rose. Su programa, 'Amanpour', en CNN International, será transmitido por estaciones de PBS "de manera interina".





Las palabras de Amanpour al CPJ no podrían haber sido más proféticas. "Me gustaría hacer un llamado esta noche a todas las editoriales, los ejecutivos y editores de noticias a erradicar el acoso y la agresión sexual de todo el personal en todas nuestras organizaciones de noticias", dijo. "Necesitamos una fuerte y orgullosa declaración de tolerancia cero (al acoso). Una repetición pública de lo que son nuestras normas y nuestro código de conducta".

Desde que habló, no solo Rose ha sido despedido de PBS, CBS y Bloomberg, sino que otros hombres del mundo de las noticias también han sido objeto de escrutinio, desde Glenn Thrush en The New York Times pasando por John Hockenberry, expresentador de NPR, y Matt Lauer en NBC.



El programa 'Charlie Rose' fue una presencia permanente de PBS durante décadas. El programa de una hora fue propiedad de la productora de Rose y se distribuyó a estaciones locales de PBS en todo el país.

Rose se disculpó por "comportamiento inapropiado" al tiempo que puso en duda algunas de las acusaciones.





Amanpour presenta su show ' Amanpour' los fines de semana, la mayoría de las veces desde Londres. CNN Internacional continuará produciendo y transmitiendo el programa. Las retransmisiones en las estaciones de PBS ayudarán a que el programa llegue a una audiencia más grande en EEUU.

"Con conversaciones con líderes mundiales (...) sobre los problemas que afectan al mundo de hoy, 'Amanpour en PBS' se suma a la larga tradición de una programación sobre asuntos públicos que ha sido un sello distintivo de los medios por décadas", dijo la directora ejecutiva de PBS, Paula Kerger.

En declaraciones al CPJ, Amanpour no escatimó sus palabras y destacó los riesgos que los periodistas enfrentan al cubrir conflictos en el exterior. "Los periodistas nos encontramos con suficientes amenazas en campos de batalla con bombas, balas o la policía secreta. Deberíamos estar seguros en nuestros propios lugares de trabajo, en casa con nuestros colegas", dijo.



"Puede que no seamos capaces de detener a los dictadores en todo momento, pero podemos detener a los depredadores sexuales. Recibimos chalecos antibalas y obtenemos cascos cuando reportamos en el extranjero, entonces ¿por qué vamos a permitir ser amenazados en casa?", agregó.

Sin embargo, Amanpour dijo que no era un problema entre hombres y mujeres. "Una cosa que sé con certeza es que ninguno de nosotros estará a salvo (...) a menos que nuestros colegas hombres y nuestros jefes hombres estén de nuestro lado", dijo y luego subrayó: "Caballeros, somos sus amigas, ustedes son nuestros amigos, no podemos ganar en esto y no podemos estar seguros sin todos ustedes".