Matt Lauer rompe su silencio tras ser despedido de NBC por su "comportamiento sexual inapropiado"

El conocido periodista emitió un comunicado en el que lamenta lo sucedido y, aunque afirma que "algunas de las cosas que se han dicho no son verdad o mal interpretadas", lamenta la "profundidad del daño y decepción" que ha generado.

El popular periodista Matt Lauer, quien fue despedido el miércoles de NBC por su "comportamiento sexual inapropiado en el trabajo", habló por primera vez tras su salida repentina luego de cerca de 20 años en la cadena.

Lauer, que aparentemente tenía un botón en su oficina para poder cerrar la puerta y así acosar a sus víctimas, afirmó que lamentaba lo sucedido y, aunque reconoció que su actuación no había sido la apropiada, sostuvo que "algunas de las cosas que se han dicho no son verdad o han sido malinterpretadas". En todo caso, destacó que "hay suficiente verdad en esas historias para hacerme sentir avergonzado y abochornado".



"No hay palabras para expresar mi dolor y mi pesar por el dolor que he causado a otros con mis palabras y acciones", comienza el comunicado del ya exconductor de The Today Show.

El comunicador remarcó en la nota que "mientras estoy escribiendo esto, me doy cuenta de la profundidad del daño y de la decepción que he dejado en mi hogar y en NBC".



Lauer fue expulsado luego que la cadena recibiera una queja que, según un comunicado, "se nos presentó de una manera que nos hace creer que esto no ha sido algo aislado". Sin embargo, una investigación publicada por Variety indicó diversos episodios en los que se sobrepasó con varias mujeres.

Además de la existencia del botón de su oficina, la publicación recoge que Lauer, en una ocasión, llamó a una de las empleadas del canal a su oficina y cuando ella entró, dejó caer sus pantalones, mostrándole su genital. En otro episodio le regaló a una colega un juguete sexual que incluía una nota explícita sobre cómo quería usarlo con ella.

A pesar de que Lauer estaba casado, estaba obsesionado con las mujeres, especialmente con sus cuerpos y apariencia, según relataron más de 10 empleados actuales y anteriores. Era conocido por hacer comentarios lascivos verbalmente o por mensajes de texto.



Asimismo, según versiones que fueron corroboradas por Variety, Lauer invitaría a empleadas de NBC a altas horas de la noche a su habitación de hotel mientras cubría los Juegos Olímpicos en varias ciudades durante varios años. Más tarde le dijo a los colegas que su esposa lo había acompañado a los Juegos Olímpicos de Londres porque no confiaba en que él viajara solo.

Lauer, de 59 años y considerado como uno de los periodistas más respetados de la cadena, sostiene en su nota que, tras lo sucedido, "está comprometido" con "mi nuevo trabajo a tiempo completo", que no es otro que "reparar el daño" que ha provocado.

"Los últimos dos días me han obligado a mirar de manera muy franca a mis propias debilidades", termina el comunicado, antes de agradecer a las personas que lo rodean por "su paciencia".