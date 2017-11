CBS y PBS despiden al periodista Charlie Rose tras las denuncias de acoso de ocho mujeres

La actriz italiana Lucia Stoller, ahora conocida como Lucia Evans, contó a The New Yorker que Weinstein la forzó a tener sexo oral durante una reunión. Cuando ella trató de resistirse, Weinstein sacó el pene de sus pantalones y tiró de su cabeza. "Dije, una y otra vez: 'No quiero hacer esto, para, no'", contó a la publicación. "Traté de escaparme, pero tal vez no me esforcé lo suficiente. No quería patearlo o luchar contra él. "Es un tipo grande. Me dominó".

0 Compartir