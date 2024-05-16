Luis Ernesto Franco

Luis Ernesto Franco, ex de Marimar Vega, revela que se convirtió en papá: comparte primera foto del bebé

A dos años de que reveló su boda “secreta” con Roza Laven, Luis Ernesto Franco se convierte en papá por primera vez y presume en fotos a su recién nacido, Leo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Zuria Vega es madre de una bebé arcoíris: un final feliz para una historia dolorosa

Luis Ernesto Franco, conocido como “El Güero”, emocionó a sus seguidores al revelar que se convirtió en padre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor de 40 años anunció el nacimiento de su primer bebé, Leo, junto a su esposa, la coach de origen ruso Roza Laven.

PUBLICIDAD

En un emotivo mensaje, agradeció a su esposa por ser “una guerrera” y compartió las primeras imágenes del recién nacido junto a ambos.

“¡Guau! Nunca había sentido tanto amor, miedo, fe, alegría, alegría, gratitud, al primer vistazo de alguien. ¡Qué mezcla de emociones! Bienvenido a este mundo Leo. Mamá y papá harán lo mejor para amarte, protegerte y nutrirte. ¡Eres una bendición y ya te amo mucho! ¡Gracias @roza.franco por ser esa guerrera y la mejor mamá que Leo podría tener! ¡Te amo, y te admiro más que nunca!”, compartió.

Luis Ernesto Franco presenta a su bebé, Leo.
Luis Ernesto Franco presenta a su bebé, Leo.
Imagen Luis Ernesto Franco/Instagram

Más sobre Luis Ernesto Franco

Luis Ernesto Franco, ex de Marimar Vega, confiesa que intentó quitarse la vida tras duros momentos
1:16

Luis Ernesto Franco, ex de Marimar Vega, confiesa que intentó quitarse la vida tras duros momentos

Univision Famosos
Marimar Vega reconoce que después de su divorcio con Luis Ernesto Franco tuvo "la peor relación"
3 mins

Marimar Vega reconoce que después de su divorcio con Luis Ernesto Franco tuvo "la peor relación"

Univision Famosos
Exesposo de Marimar Vega habla cara a cara con ella sobre su divorcio: “No era feliz”
2 mins

Exesposo de Marimar Vega habla cara a cara con ella sobre su divorcio: “No era feliz”

Univision Famosos
Marimar Vega y Luis Ernesto Franco juntos otra vez a 5 años de su separación por esta razón
2 mins

Marimar Vega y Luis Ernesto Franco juntos otra vez a 5 años de su separación por esta razón

Univision Famosos
Marimar Vega habla de las relaciones tóxicas que sostuvo: "Tuve novios muy celosos"
2 mins

Marimar Vega habla de las relaciones tóxicas que sostuvo: "Tuve novios muy celosos"

Univision Famosos
Muere el padre de Luis Ernesto Franco y su exesposa Marimar Vega le manda sus condolencias
18 fotos

Muere el padre de Luis Ernesto Franco y su exesposa Marimar Vega le manda sus condolencias

Univision Famosos


Samadhi Zendejas, Mariana Echeverría, Tania Lizardo, Claudia Álvarez, Mauricio Ochmann, Andrea Escalona, Maite Perroni, Dulce María, José Ron, Alex de la Madrid, Ludwika Paleta fueron parte de los famosos que llenó de felicitaciones al matrimonio.

¿Quién es la esposa de Luis Ernesto ‘El Güero’ Franco?

En 2022, Luis Ernesto “El Güero” Franco compartió las primeras fotografías de su boda con Roza Laven después de dos años de relación. A pesar de que inicialmente se manejó como un enlace secreto, el actor se encargó de desmentirlo.

“Lo he hecho muy bien, poder dividir mi vida personal y mi vida de trabajo. No me casé en secreto, simplemente no lo hice público, que es distinto”, dijo en febrero del 2022 en la entrevista publicada con 'Sale el Sol'.

Roza Franco, de origen ruso, se presenta en redes sociales como educadora para padres en disciplina positiva.

Este es el segundo matrimonio de “El Güero” Franco, ya que en 2015 se casó con la también actriz Marimar Vega. Sin embargo, la pareja se separó en 2018 en buenos términos, después de no compaginar como pareja.

PUBLICIDAD

En 2020, Marimar Vega compartió en una conversación con Rossana Nájera que durante su matrimonio con Luis Ernesto, lamentablemente, sufrió la pérdida de un bebé.

“Ya sé que son 36 años, no es como que tenga 20 y tengo que seguir dudando, pero bueno, en su momento cuando me casé lo contemplé (ser madre), lo intenté, después perdí un bebé. Esa es otra cosa, que todo el mundo pierde bebés y no se atreve a hablar de eso, después me divorcié y decidí que no quería tener hijos”, contó.

Relacionados:
Luis Ernesto FrancoMarimar VegaHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD