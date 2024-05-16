Luis Ernesto Franco, ex de Marimar Vega, revela que se convirtió en papá: comparte primera foto del bebé

Video Zuria Vega es madre de una bebé arcoíris: un final feliz para una historia dolorosa

Luis Ernesto Franco, conocido como “El Güero”, emocionó a sus seguidores al revelar que se convirtió en padre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor de 40 años anunció el nacimiento de su primer bebé, Leo, junto a su esposa, la coach de origen ruso Roza Laven.

En un emotivo mensaje, agradeció a su esposa por ser “una guerrera” y compartió las primeras imágenes del recién nacido junto a ambos.

“¡Guau! Nunca había sentido tanto amor, miedo, fe, alegría, alegría, gratitud, al primer vistazo de alguien. ¡Qué mezcla de emociones! Bienvenido a este mundo Leo. Mamá y papá harán lo mejor para amarte, protegerte y nutrirte. ¡Eres una bendición y ya te amo mucho! ¡Gracias @roza.franco por ser esa guerrera y la mejor mamá que Leo podría tener! ¡Te amo, y te admiro más que nunca!”, compartió.

Luis Ernesto Franco presenta a su bebé, Leo.



Samadhi Zendejas, Mariana Echeverría, Tania Lizardo, Claudia Álvarez, Mauricio Ochmann, Andrea Escalona, Maite Perroni, Dulce María, José Ron, Alex de la Madrid, Ludwika Paleta fueron parte de los famosos que llenó de felicitaciones al matrimonio.

¿Quién es la esposa de Luis Ernesto ‘El Güero’ Franco?

En 2022, Luis Ernesto “El Güero” Franco compartió las primeras fotografías de su boda con Roza Laven después de dos años de relación. A pesar de que inicialmente se manejó como un enlace secreto, el actor se encargó de desmentirlo.

“Lo he hecho muy bien, poder dividir mi vida personal y mi vida de trabajo. No me casé en secreto, simplemente no lo hice público, que es distinto”, dijo en febrero del 2022 en la entrevista publicada con 'Sale el Sol'.

Roza Franco, de origen ruso, se presenta en redes sociales como educadora para padres en disciplina positiva.

Este es el segundo matrimonio de “El Güero” Franco, ya que en 2015 se casó con la también actriz Marimar Vega. Sin embargo, la pareja se separó en 2018 en buenos términos, después de no compaginar como pareja.

En 2020, Marimar Vega compartió en una conversación con Rossana Nájera que durante su matrimonio con Luis Ernesto, lamentablemente, sufrió la pérdida de un bebé.