“Se casó con el fotógrafo”: Horacio Pancheri revela cuánto le afectó terminar con Marimar Vega
El actor habló por primera sobre los motivos por el que terminó su noviazgo con Marimar Vega, quien, según Pancheri, “casi al mes se casó con el fotógrafo” Jerónimo Rodríguez.
A cuatro años de poner punto final a su relación con Marimar Vega, Horacio Pancheri reveló cuánto le afectó terminar su compromiso con la actriz.
El argentino confesó a Jorge ‘Burro’ Van Rankin que su ruptura con Marimar Vega le dejó varias heridas emocionales. Incluso, aseguró que fueron “semanas de terapia duras”.
En ese sentido, reconoció que lo que más de dolió de su ruptura fue que Marimar Vega se casó con el fotógrafo, Jerónimo Rodríguez, al mes de concluir su relación.
“No pensé que se iba a clavar con un fotógrafo, yo dije, bueno, capaz que se besuquea con Cristián de la Fuente, capaz que se besuquea con otro actor, que son actores guapos, de amigos míos (…) pero no con el pin*** camarógrafo”, expresó en el canal de YouTube ‘N Estado Burresco’.
¿Por qué terminó su relación?
Horacio Pancheri aseguró en la entrevista que durante su relación con la hermana de Zuria Vega vivió momentos importantes, entre ellos, la pandemia de Covid-19. Sin embargo, explicó que sus diferentes proyectos de vida fue lo que terminó por distanciarlos.
“Terminamos porque ella quería embarazarse y yo no quise (...) Es que al principio ella no quería casarse, ni tener hijos. Ella venía de un divorcio con ‘el Güero’ Franco. No quería casarse ni tener hijos, quería ser mujer sin hijos”.
Por último, al ser cuestionada sobre si tiene contacto con ella o si tras su rompimiento volvieron a hablar, Horacio Pancheri fue tajante y directo.
“Ahora no hablo con ella. Seguro no quiere hablar conmigo, pero no me interesa. Luego se casó con el camarógrafo de la serie que estábamos haciendo (‘El juego de las llaves’). Le mando un beso”, sentenció.
En enero de 2021, Horacio Pancheri y Marimar Vega hicieron pública su rupturay, tan solo meses después, la actriz comenzó una relación con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez, con quien se casó en una íntima boda en 2022. La hija de Gonzalo Vega conoció a su hoy esposo durante las grabaciones de la serie 'El Juego de las Llaves'. Meses más adelante, Horacio Pancheri rehizo su vida con la arquitecta Isa Valero, con quien contrajo nupcias en abril de 2024.