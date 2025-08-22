Marimar Vega tuvo una “relación muy fea” con Horacio Pancheri: acusa presunto abuso

Video Ex de Marimar Vega “sospecha” que la actriz podría haberle sido infiel: esto dijo

Marimar Vega tuvo una “relación muy fea” con Horacio Pancheri. La actriz reconoció ante la periodista Pati Chapoy que por mucho tiempo repitió patrones en sus relaciones amorosas, al punto de relacionarse con hombres que no le permitían desenvolverse plenamente.

“Como que el patrón era como que siempre estaba yo con hombres muy celosos. Eran muy celosos, muy celosos desde chiquita. Celosos, pero infieles. Una no muy buena combinación. (…) Y nada, yo creo que ahí uno adopta personajes y pues se vuelve duro en la vida porque ya no quieren que te hagan daño, ¿no?”, dijo a ‘Ventaneando’ el 21 de agosto.

A pesar de esta situación, Marimar Vega recordó con cariño a algunas de sus exparejas, con quienes, dijo, mantiene una excelente comunicación.

“Yo estuve muy enamorada de Adrián (Uribe). Él me lleva 11 años. Me lleva muchos años. Y él estaba en un momento de vida también muy particular, se estaba divorciando, entonces pues fue como… pero nos queremos mucho”, resaltó.

“(A Víctor García) no lo veo desde hace años”, mencionó, mientras que con respecto a Luis Ernesto Franco confesó que “eran muy buenos amigos”.

“Estudiamos juntos. Casados (duramos) poquito, tres años, pero queríamos cosas distintas. El güero y yo hablamos, somos amigos. Yo quise estar con un hombre que confiara en mí, que me diera libertad, en poder actuar (…) tener amigos y con el güero eso nunca iba a pasar. Yo creo que él y yo nos queríamos muchísimos y por eso terminamos tan bien”, explicó.

Marimar Vega acusa presunto abuso en su relación con Horacio Pancheri

Sin embargo, cuando la periodista la cuestionó sobre su relación con Horacio Pancheri, Marimar Vega fue tajante al señalar que es con su única expareja con la que no tiene ni desea tener una relación.

“Con él no tengo relación. Ninguna, ni quiero. No, no, no (fue buena). Él es el único con el que no”, dijo.

Ante la pregunta directa de si hubo una situación de “abuso”, Marimar Vega respondió: “No física, pero sí… Sí, sí psicológico. Fue una relación, sí, muy fea”, sentenció.

Su polémica ruptura con Horacio Pancheri

En enero de 2021, Horacio Pancheri y Marimar Vega hicieron pública su ruptura y, tan solo meses después, la hermana de Zuria Vega comenzó una relación con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez, con quien se casó en una íntima boda en 2022.

En mayo de 2025, Horacio Pancheri aseguró en entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin que durante su relación con Marimar vivió momentos importantes. Sin embargo, explicó que sus diferentes proyectos de vida fue lo que terminó por distanciarlos.