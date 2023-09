Marimar Vega se sincera sobre la muerte de su papá y la enfermedad que tenía: “Él ya se quería ir”

“Si estamos hechos de átomos, nuestro cuerpo son átomos y electrones y el electrón es energía, estamos compuestos de energía y en el colegio, de las pocas cosas útiles que me acuerdo, es que una ley termodinámica dice que la energía no muere, se transforma, entonces, si somos energía y la energía no muere, no puedo morir, me transformó en otro estado”, explicó el especialista en el episodio publicado el 3 de septiembre.