Exesposo de Marimar Vega habla cara a cara con ella sobre su divorcio: “No era feliz”

"Honestamente llegó un punto en el que había logrado muchísimo más profesionalmente, económicamente de lo que yo había soñado, y no era feliz. Estaba con una mujer que amaba y no era feliz, algo me hacía falta todavía. Antes te hubiera dicho que (mi divorcio) fue lo más doloroso de toda mi vida, había mucho amor, mucha pasión, nos la pasábamos muy bien, mucha diversión, no estaba bien encausado, creo que se rompió el canal y se fue por todos lados el río, y fue cuando los dos, o habló por mí, dije 'esto no puede seguir así, en mí", reveló.