One Direction

Zayn Malik habría golpeado a Louis Tomlinson provocándole "contusión cerebral": lo que se sabe

Los exintegrantes de One Directon habrían tenido una fuerte discusión que terminó en golpes durante la filmación de una docuserie de Netflix.

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Zayn Malik y Louis Tomlinson, exintegrantes de One Direction, habrían protagonizado un enfrentamiento físico durante la filmación de un documental para Netflix, el cual habría sido cancelado tras el incidente.

¿Qué pasó entre Zayn Malik y Louis Tomlinson?

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De acuerdo con información del diario británico The Sun, el pleito se habría suscitado “hace seis meses” durante una jornada de filmación en Wyoming, Estados Unidos.

Según testigos, una discusión verbal se intensificó luego de que Malik hiciera un comentario sobre Johannah Deakin, la madre de Tomlinson, fallecida en 2016 a causa de leucemia.

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“Zayn empezó a comportarse de forma insolente y a decir palabrotas. La situación degeneró en una discusión, y entonces Zayn hizo un comentario sobre Johannah, la madre de Louis”, narró una fuente a The Independent.

Zayn lo atacó. Le dio un puñetazo directo en la cara. Como llevaba anillos, le hizo un corte en la cabeza a Louis”.

El informante señaló que la agresión ocurrió frente a "muchísima gente", y dejó a Tomlinson "atónito y en estado de shock", por lo que inmediatamente fue llevado a un hospital y, según el diario The Independent, “sufrió una conmoción cerebral”.

Louis Tomlinson y su madre Johannah Deakin, quien murió en 2016 a causa de leucemia.
Louis Tomlinson y su madre Johannah Deakin, quien murió en 2016 a causa de leucemia.
Imagen Getty Images

Debido al incidente, Netflix habría decidido cancelar la docuserie, en la que las cámaras seguían a los cantantes durante un viaje sobre ruedas por Estados Unidos, pues a pesar de los meses transcurridos no ha habido reconciliación ni acercamiento entre ellos.

Hasta ahora, ni Zayn Malik ni Louis Tomlinson han emitido comunicados oficiales sobre el presunto episodio.

Los roces entre Zayn Malik y Louis Tomlinson

Este presunto incidente reaviva la compleja relación que tuvieron. Aunque durante los primeros años de One Direction eran cercanos, la salida de Malik del grupo en 2015 marcó un quiebre profundo.

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Tomlinson ha declarado en entrevistas que esa decisión lo dejó “devastado”, mientras que Malik ha hablado de problemas de salud mental durante esa etapa.

One Direction en 2012.
One Direction en 2012.
Imagen Getty Images
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