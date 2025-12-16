Yolanda Andrade Filtran imágenes de Yolanda Andrade en el hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo” El periodista Jorge Carbajal compartió imágenes de Yolanda Andrade en el interior del hospital. La presentadora fue internada tras haber sufrido una “recaída de la enfermedad neurológica que padece”.



Video Yolanda Andrade sí está “hospitalizada” y su hermana da detalles: ¿está en terapia intensiva?

Yolanda Andrade se encuentra en el hospital tras haber sufrido una “recaída de la enfermedad neurológica que padece”. Las imágenes de su hospitalización fueron filtradas por el periodista Jorge Carbajal, quien expuso que el cuerpo de la presentadora se encuentra “muy maltratado”.

“Tuvo una recaída y está en el hospital desde hace varios días”, dijo en ‘En Shock’ el 15 de diciembre.

“El problema -me dice Yolanda- es que ya tiene muy maltratado su cuerpo en el aspecto de que le han puesto muchos sueros, muchas inyecciones, muchas cosas en las manos y en todos lados”, agregó.

Aunque el periodista no dio más detalles sobre la salud de Yolanda Andrade, en su programa difundió imágenes que mostrarían el ingreso de la presentadora al hospital.

En el video también se escucharía la voz de una mujer, quien pide a los camilleros que cuiden de Yolanda Andrade durante su estancia en el nosocomio.

“Ahí se la encargamos”, dice al mismo tiempo en que se observa a Yolanda Andrade recostada sobre una camilla, mientras recibe tratamiento intravenoso.

Confirman recaída de Yolanda Andrade

Durante la emisión de ‘Sale el Sol’, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó haberse puesto en contacto con Marilé, quien le confirmó que Yolanda Andrade había sido hospitalizada por una “recaída de la enfermedad neurológica que padece”.

“Se está recuperando bien, no está en terapia intensiva”, dijo respecto al mensaje de la hermana de Yolanda y compartió que la presentadora no ha autorizado que se revelen más detalles de su salud.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

La presentadora mexicana sorprendió a finales de octubre al regresar al programa 'Montse & Joe', el cual conduce junto a Montserrat Oliver, luego de estar casi un año retirada para enfocarse en su salud.

En 2023, fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y desde entonces su salud comenzó a mermar.

Yolanda comenzó a presentar problemas del habla y de movilidad, por lo cual fue sometida a un sinnúmero de análisis y estudios que, finalmente, en 2024 pudieron diagnosticar que tenía una enfermedad degenerativa, la cual se especula sería esclerosis múltiple, pues ella no ha confirmado el nombre del padecimiento.