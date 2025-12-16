Yolanda Andrade ¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade? Está hospitalizada La presentadora ha sido discreta al respecto de la afección que la queja. Sin embargo, sí ha dicho que su padecimiento no “tiene cura” y que su pronóstico de vida es de “tres a cinco años”.



Yolanda Andrade se encuentra actualmente hospitalizada, según dio a conocer el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa ‘Sale el sol’.

El periodista afirmó, la mañana de este martes 16 de diciembre que corroboró dicha información con la hermana de la presentadora, Marilé Andrade.

“Hable con Marilé hoy en la mañana. [Yolanda] está hospitalizada, pero dice que se está recuperando bien, que no está en terapia intensiva”, explicó.

“Y le digo: ‘Pero, ¿qué tiene?’. Y me dice: ‘Si me da Joe la información, la autorización, te digo, si no, no puedo’. Okey”, contó.

Previamente, ayer por la tarde en ‘De primera mano’, Infante reportó que la actriz “se encuentra hospitalizada” y que “ya tiene un par de días”.

“Fue una recaída de su enfermedad”, detalló al respecto, añadiendo que “no sabemos si está grave o no”.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

En agosto pasado, Yolanda Andrade, tras meses de especulaciones, reveló cuál fue la conclusión de sus médicos sobre su condición.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura”, dijo serena en entrevista para Telediario.

“Entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios”, agregó.

Quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘Sentimientos ajenos’, que puedes ver aquí en ViX, también indicó que su estado empeoraría.

“Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera”, declaró, sin especificar qué afección padece.

Meses antes, el productor Enrique Gou destapó ante la prensa que ella, por medio de “un audio personal”, le comunicó que “le habían detectado creo que esclerosis múltiple”.

Yolanda reaccionó a eso afirmando que no fue “correcto” que él hablara, aunque no confirmó ni desmintió sus palabras.

Según la Mayo Clinic, dicha enfermedad “causa la rotura de la cubierta protectora de los nervios”, por lo que “puede causar entumecimiento, debilidad, problemas para caminar, cambios en la visión y otros síntomas”.

Para septiembre, la titular de ‘Moe and Joe’ aseveró a Televisa Espectáculos que ya tenía su testamento: “El doctor me dijo [que voy a vivir] de tres a cinco años, que dura mi enfermedad”.

Yolanda Andrade tenía un “aneurisma”

Fue en abril de 2023 cuando la salud de Yolanda Andrade decayó. Entonces, ella terminó internada de emergencia tras sentirse mal por un dolor de cabeza y expulsiones de coágulos de sangre.

Después de ser dada de alta, ella compartió a El Gordo y La Flaca que tenía “un problema en el ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que [padezco]”.