Yolanda Andrade tiene recaída: Montserrat Oliver, preocupada, teme que sea “brujería”

Video Yolanda Andrade sufre recaída y el dolor la hace llorar: siente que le entierran un picahielo en el ojo

Yolanda Andrade ha experimentado una preocupante recaída en su salud. Hace casi un año, reveló que había sido diagnosticada con un aneurisma cerebral lo que la llevó a enfrentar diversos problemas de salud.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, Yolanda reapareció con un parche en el ojo, evidenciando su malestar.

“Hoy no me siento bien. Tuve otra vez el episodio del ojo desde la madrugada, no me sentí bien. Me tuve que volver a poner el parche por la luz, no me siento bien”, dijo.

Montserrat Oliver, amiga cercana de Yolanda, también compartió detalles adicionales sobre la situación.

Describió el dolor que experimenta Yolanda como una “migraña con el ojo que la hace llorar”, comparándolo con la sensación de "alguien enterrando un picahielo en su ojo".

La preocupación persiste, ya que Yolanda lleva más de un año en tratamiento y aún no ha logrado recuperarse por completo .

Montserrat no descartó la posibilidad de que Yolanda Andrade esté bajo algún tipo de trabajo de santería o brujería, similar a las especulaciones en torno a la salud del conductor Daniel Bisogno.

“Dicen que sí existe esto, y así como existe el bien, existe el mal. Yo creo que el karma se regresa, y estas personas que hacen esto… híjole, es muy feo. No sé, sí lo hemos llegado a pensar obviamente que puede ser lo mismo de Yolanda”, comentó.

La modelo también afirmó que Yolanda está recibiendo atención de todas las formas posibles: consultando con especialistas y acupunturistas, y que “está protegida en todos los aspectos”.

Monserrat Oliver señaló que los problemas de salud de Yolanda datan de mucho antes de la polémica con Laura Zapata, por lo que no cree que ella sea la responsable. Además, confesó que no tiene conocimiento de que su compañera porte algún amuleto para protegerse.

“Esto ya lleva mucho tiempo. No le he preguntado directamente, pero no la he visto usando amuletos. En cambio, lleva consigo el ‘detente’, el escapulario. Yolanda es muy devota de la Virgen y de Dios, así que creo que debemos pedirle protección y confiar en que el bien prevalezca sobre el mal”, expresó.

Por último, mencionó que en varias ocasiones le ha sugerido a Yolanda Andrade que deje de hacer declaraciones sobre Verónica Castro, pero no ha tenido éxito.

“Ya le dije que se calle, pero no me hace caso. Hay personas que no pueden vivir sin decir la verdad, sin luchar por la justicia, y Yolanda es una de ellas”, declaró.

En septiembre de 2023, Yolanda misma mencionó a Inés Moreno que no descartaba la posibilidad de que le estuvieran haciendo brujería.

“Tuve algunos episodios extraños porque empezaron a decirme: ‘Tú tienes un trabajo, una brujería, algo así’. De verdad, ¿qué habré hecho yo para que alguien deseara mi muerte?”, relató.