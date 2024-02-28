Yolanda Andrade habla del escándalo de Cristian Castro y afirma: él "agarró a patadas" a Verónica

Video ¿Qué pasó entre Verónica Castro y Yolanda Andrade? Una declaración sacudió su fuerte relación

Cristian Castro confirmó que su reciente noviazgo con Mariela Sánchez terminó y, aunque no reveló las razones, la empresaria argentina habría dejado ver que se debió a los celos del cantante y al cambio de personalidad que tuvo al llegar a México.

Yolanda Andrade fue cuestionada por la prensa sobre la nueva polémica de 'El Gallito Feliz' y reiteró que el artista había golpeado a Verónica Castro, con quien la presentadora asegura mantuvo un romance durante años.

"¿Es celoso?", le preguntaron a Andrade en declaraciones retomadas en el Instagram de la periodista Maxine Woodside. "Sí. Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que la agarró a patadas, yo la llevé al hospital", respondió.

Yolanda señaló que la protagonista de 'Rosa Salvaje', telenovela que puedes ver en ViX, quedó traumatizada, pues hasta dormida reaccionaba.

"Muy triste, nunca me imaginé yo vivir una cosa así porque hasta dormida ella hacía así levantaba los brazos y todo (sollozaba), fue muy fuerte, muy triste", recordó ante la prensa.

"Muy fuerte, no sé, en mi pueblo allá decía mi abuela 'el que le pega a su madre se le seca la mano', es pecado. No me gusta que la gente se escude con la Virgen de Guadalupe cuando no debe de ser", añadió.

¿Cristian tiene antecedentes de agresión con sus exparejas?

Yolanda también recordó lo que algunas de las exparejas del cantante han dicho de él.

" A Gaby Bo que la dejó en Disneylandia sola, a la chava la violinista, o sea, sí se ha burlado, lo que pasa es que ustedes, (la) gente que tiene la memoria muy corta", señaló.

Incluso, dejó ver que el intérprete de 'Azul' siempre queda como víctima y no como victimario.

"Ahí está a la pobre mujer (Mariela Sánchez) que le hizo eso, pero no, la perra va a quedar ella, la ratera va a quedar ella ante ustedes, así como pasó en la versión Valeria Liberman, y ¡Ay pobrecito!, mira lo que le hicieron, se salvó", señaló la presentadora mexicana.

¿Qué pasó entre Cristian Castro y Mariela Sánchez?

Cristian Castro confirmó que su relación con Mariela Sánchez llegó a su fin después de dos meses de una intensa relación. Durante este tiempo, el cantante invitó a su pareja a México para conocer a su familia.

Cristian explicó: "Se terminó la historia… La verdad que es difícil, difícil situación esta de ser cantante", dijo en el aeropuerto de Los Ángeles en declaraciones recogidas por 'Venga la alegría'.