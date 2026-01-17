Yeison Jiménez Cenizas de Yeison llegan a su finca escoltadas por sus caballos, como lo cantaba en su tema La familia de Yeison Jiménez cumplió uno de sus deseos al llevar sus cenizas a su finca, las cuales fueron recibidas y escoltadas por sus caballos, como lo cantaba en su canción "Destino Final".

Video Avioneta de Yeison Jiménez estuvo en mantenimiento antes del accidente: planeaba comprar un jet

Las cenizas de Yeison Jiménez llegaron a su finca en un emotivo y simbólico homenaje que conmovió a familiares, seguidores y trabajadores del lugar.

De acuerdo con las imágenes difundidas por los hermanos del fallecido cantante que murió en un accidente aéreo el 10 de enero, la urna fue recibida en su finca ubicada en Fusagasugá, donde un grupo de sus caballos escoltó el traslado de la urna en un acto íntimo.

Heidy Jiménez mostró la urna que contienen las cenizas de su hermano Yeison. Imagen Alejo Jiménez/Instagram, Heidy Jiménez/Instagram

Esto habría cumplido con uno de los deseos más especiales del cantante: que sus equinos lo acompañaran en su regreso final al lugar que consideraba su refugio y su verdadero hogar, como lo cuenta en su canción "Destino Final".

"Que el último beso sea el de mi madre

Que la virgencita me los acompañe

Que sean mis caballos

Los que a mí me lleven

Al destino final".

En las imágenes compartidas por Lina, Heidy y Alejo, hermanos del fallecido cantante, mostraron momentos del emotivo evento familiar.

Yeison Jiménez y cinco personas más murieron en un accidente aéreo el 10 de enero en Paipa, Colombia.