Cenizas de Yeison llegan a su finca escoltadas por sus caballos, como lo cantaba en su tema

La familia de Yeison Jiménez cumplió uno de sus deseos al llevar sus cenizas a su finca, las cuales fueron recibidas y escoltadas por sus caballos, como lo cantaba en su canción "Destino Final".

Las cenizas de Yeison Jiménez llegaron a su finca en un emotivo y simbólico homenaje que conmovió a familiares, seguidores y trabajadores del lugar.

De acuerdo con las imágenes difundidas por los hermanos del fallecido cantante que murió en un accidente aéreo el 10 de enero, la urna fue recibida en su finca ubicada en Fusagasugá, donde un grupo de sus caballos escoltó el traslado de la urna en un acto íntimo.

Heidy Jiménez mostró la urna que contienen las cenizas de su hermano Yeison.
Esto habría cumplido con uno de los deseos más especiales del cantante: que sus equinos lo acompañaran en su regreso final al lugar que consideraba su refugio y su verdadero hogar, como lo cuenta en su canción "Destino Final".

"Que el último beso sea el de mi madre
Que la virgencita me los acompañe
Que sean mis caballos
Los que a mí me lleven
Al destino final".

En las imágenes compartidas por Lina, Heidy y Alejo, hermanos del fallecido cantante, mostraron momentos del emotivo evento familiar.

Yeison Jiménez y cinco personas más murieron en un accidente aéreo el 10 de enero en Paipa, Colombia.

Los caballos de Yeison Jiménez lo esperaban en la finca.
