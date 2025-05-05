Famosos

Yate de lujo se hunde en Miami con más de 30 ‘influencers’: ¿qué pasó?

Los primeros reportes de las autoridades señalan que el yate Lamborghini habría excedido su capacidad de abordaje. El hundimiento se produjo cerca de Miami Beach durante el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1.

Un yate Lamborghini con más de 30 ‘influencers’ a bordo se hundió muy cerca de Miami Beach la tarde del sábado 3 de mayo, durante el fin de semana del G ran Premio de Fórmula 1.

De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos y la Policía de Florida, las 32 personas afectadas no sufrieron lesiones graves y fueron atendidos por el Rescate de Bomberos de Miami Beach.

“El yate fue empujado fuera del canal, lo que evitó riesgos adicionales para otros navegantes en esta zona de alta afluencia turística en el momento del hundimiento vertical”, indicaron.

Lo que se sabe sobre el naufragio del yate

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales del naufragio. Sin embargo, autoridades de Florida continúan con las investigaciones, ya que acusan que pudo deberse a un exceso de peso, pues el yate solo habría tenido capacidad para la mitad.

Según se refiere en la página web de Lamborghini Miami, el Tecnomar solo tendría una capacidad para un máximo de 16 personas.

A través de redes sociales circulan videos del incidente en Miami Beach. Mientras que un testigo alegó a la estación de televisión WSVN: “Vimos un montón de lanchas de policía y había otro yate que estaba volcado, completamente vertical en el agua”.


El Tecnomar, de edición limitada y creado por Lamborghini y The Italian Sea Group, estaría valuado en 4.5 millones de dólares. Tendría un peso de 24 toneladas y alcanzaría una velocidad de 63 nudos (aproximadamente 116 km/h).

Este yate de alta gama está inspirado en los superdeportivos de Lamborghini, según refiere Fox News.


