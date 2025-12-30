Irina Baeva Irina Baeva y Giovanni Medina ¿juntos y de vacaciones con hijo de Ninel Conde?: fotos crean sospechas Irina Baeva y Giovanni Medina habrían celebrado Navidad juntos en Vail, uno de los destinos de nieve más exclusivos de Colorado. Desde finales de 2024, se especula que los famosos tendrían una relación.



Irina Baeva y Giovanni Medina habrían celebrado Navidad juntos en Vail en compañía de Emmanuel, el hijo que el empresario mexicano tuvo con Ninel Conde.

Las fotografías que ambos compartieron en sus redes sociales sobre sus vacaciones decembrinas avivaron sospechas de su presunta cercanía.

Aunque en las imágenes los famosos no aparecen juntos, ambos se encontrarían en el río Piney River en Vail, Colorado, un sitio popular para la pesca con mosca y senderismo.

“Rollo de cámara de los días de Navidad”, escribió en Instagram la villana de las telenovelas.

Irina Baeva de vacaciones en Vail, Colorado. Imagen Irina Baeva / Instagram



Mientras que Giovanni Medina subrayó en su publicación: “Así pasamos Navidad 2025 Emmanuel y yo, pescando con moscas… Dios siempre nos bendice pescando, esta vez regresamos los peces al río, lo pueden ver en los videos. Feliz día a todos”.

Giovanni Medina y su hijo de vacaciones. Imagen Giovanni Medina / Instagram

Los rumores de un romance

Los rumores sobre un presunto romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina comenzaron a finales de 2024. Incluso, el periodista Gustavo Adolfo Infante alegó en ‘Sale el Sol’ que “gente cercana” le había hecho saber que el ex de Ninel Conde estaba “muy enamorado” y “entusiasmado” con la actriz.

A pesar de los rumores, ni Irina ni el empresario se han pronunciado públicamente. Sin embargo, en octubre de 2025, la periodista Shanik Berman aseguró que Giovanni Medina le había presentado a su hija, Karla Berman, a la rusa como su “novia”.

Tras su rompimiento con Gabriel Soto en 2024, Irina Baeva optó por mantener un perfil más discreto sobre su vida personal.

Esta postura quedó clara durante una entrevista con el programa Hoy , donde fue cuestionada sobre su situación sentimental en medio de rumores sobre una relación con Giovanni Medina.