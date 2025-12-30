Sergio Sendel ¿Por qué Sergio Sendel tiene un hoyito en la oreja?: la historia del accidente que terminó en injerto El actor sufrió un fuerte accidente automovilístico en la década de los noventas que lo llevó a someterse a una cirugía plástica.



Sergio Sendel tiene un hoyito en la oreja desde hace años. El curioso orificio se formó en el interior de su oreja a raíz de un fuerte accidente automovilístico que sufrió en la década de los noventa, mismo que llevó a los médicos a practicarle un injerto de cartílago.

¿Por qué tiene un hoyito en la oreja?: la historia

En 1995, el actor contó a la revista TVyNovelas haber sufrido importantes heridas en el rostro a consecuencia de un accidente de auto, en el que también viajaba el actor Alexis Ayala, en la Ciudad de México.

“Hace más de un año Alexis Ayala y yo tuvimos un accidente en el Eje Central; yo me estrellé contra el parabrisas y me hicieron cirugía plástica en una parte de la ceja”, relató hace más de 30 años a la revista, información que fue retomada por la cuenta de Instagram ‘Un tiempo para recordar’.

“Se me clavaron algunos vidrios y me aplasté la nariz, perdiendo un cacho de cartílago, que me sustituyeron con cartílago de la oreja”, agregó.

Sergio Sendel tuvo un accidente en la década de los noventa. Imagen Un tiempo para recordar / Instagram



Sergio Sendel explicó que, a raíz de esta intervención se originó una “infección en su oreja” que le dejó un curioso hoyito en el interior.

“Luego de la operación se me formó una infección en la oreja, un absceso que no cerró bien, por eso tengo el hoyito este, que es casi de un centímetro de largo por medio de ancho... esa es la historia de mi hoyito en la oreja”, dijo.

Aquella ocasión, el villano de las telenovelas hizo énfasis en que el “hoyito” era un tema más estético que de salud. Incluso, aseguró que más de uno llegó a pensar que el orificio era el rastro de un piercing.

“La verdad es que este problema de la oreja no me ha dado muchas molestias. Cuando usaba apuntador, me ponía un microporo y ya no se veía nada. Ahora que no estoy haciendo nada, la gente me ve el hoyito de la oreja y me preguntan: ‘¿Qué es eso?’. Creen que me hice el hoyito para ponerme un arete, pero no, yo nunca me he puesto aretes ni nada de eso”, dijo.

Aunque en esa misma entrevista Sergio Sendel dejó al descubierto sus intenciones de someterse a una nueva cirugía para ocultar el hoyito de su oreja, en 2013, durante la transmisión de la telenovela ‘Lo que la vida me robó’, el actor fue captado con el orificio, al igual que en 2021, en ‘Mi fortuna es amarte’.

El actor habría desistido de la cirugía que quitaría el hoyito que le dejó un absceso. Imagen Sergio Sendel / Instagram