Yahir pide ayuda económica a sus fans: sus familiares sufrieron un grave accidente

"Estoy con un hijo recaído que está en problemas otra vez y que no quiere saber nada de nadie, quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, pero la verdad es que yo no puedo tener un hijo así conmigo. La última vez que hablé con él me dijo que aceptara todo esto, pero no puedo aceptarlo por tantas cosas y por mis valores".