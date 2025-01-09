Yahir Othón Parra

Hijo de Yahir da emotiva sorpresa al cantante tras dejar adicciones: "Se me cayeron los calzones"

Luego de años de alejamiento entre padre e hijo por problemas de adicciones, Tristan le cumplió un sueño a Yahir que "anhelaba" desde hace tiempo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Yahir comparte la batalla que vive junto a su hijo contra las adicciones: “cuenta conmigo a la hora que sea”

Yahir compartió que pasó una Navidad que anhelaba desde hace mucho, pues su hijo Tristan, quien desde hace tiempo ha tenido problemas de adicciones, pudo estar a su lado.

El cantante y actor fue sorprendido por su primogénito, pues llegó sin avisar para disfrutar la fecha en familia.

PUBLICIDAD

"La verdad se me cayeron los calzones porque me cayó de sorpresa Tristan en Hermosillo", contó en conferencia de prensa el 8 de enero. "Teníamos mucho tiempo hablando, estábamos solamente por teléfono y de repente fue una gran sorpresa la que me dio y lo disfruté, lo gocé mucho", confesó.

Más sobre Yahir Othón Parra

Lucero habla de los “celos” de Mijares por la cercanía de su hija Lucerito con Yahir tras su beso
2 mins

Lucero habla de los “celos” de Mijares por la cercanía de su hija Lucerito con Yahir tras su beso

Univision Famosos
Hijo de Yahir hace desplante al cantante a meses de su reconciliación: esto pasó
2 mins

Hijo de Yahir hace desplante al cantante a meses de su reconciliación: esto pasó

Univision Famosos
Yahir se reencontró con su hijo Tristán después de tres años sin hablarse: ¿recuperaron su relación?
3:01

Yahir se reencontró con su hijo Tristán después de tres años sin hablarse: ¿recuperaron su relación?

Univision Famosos
Hijo de Yahir confiesa que su fe en la Santa Muerte lo ayudó a dejar sus adicciones
2 mins

Hijo de Yahir confiesa que su fe en la Santa Muerte lo ayudó a dejar sus adicciones

Univision Famosos
Yahir ya no puede más: reconoció que no puede ayudar a su hijo
3:01

Yahir ya no puede más: reconoció que no puede ayudar a su hijo

Univision Famosos
Hijo de Yahir estalla tras ser vinculado con Carlos Rivera en supuesta relación amorosa
0:59

Hijo de Yahir estalla tras ser vinculado con Carlos Rivera en supuesta relación amorosa

Univision Famosos
Hijo de Yahir busca poder abrazarlo de nuevo tras su regreso al contenido para adultos
3 mins

Hijo de Yahir busca poder abrazarlo de nuevo tras su regreso al contenido para adultos

Univision Famosos
Hijo de Yahir le manda mensaje ante distanciamiento: “No puedo dejar de pensar en él"
3 mins

Hijo de Yahir le manda mensaje ante distanciamiento: “No puedo dejar de pensar en él"

Univision Famosos
Yahir lamenta que su hijo no estuvo junto a él para despedir a su fallecida abuela
3 mins

Yahir lamenta que su hijo no estuvo junto a él para despedir a su fallecida abuela

Univision Famosos
Los famosos celebran el Día de la Madre con amorosos (y hasta graciosos) mensajes
28 fotos

Los famosos celebran el Día de la Madre con amorosos (y hasta graciosos) mensajes

Univision Famosos

Para el actor de 'Mi Marido Tiene Familia', telenovela que puedes ver en ViX, ver a su hijo disfrutando con la familia fue indescriptible, pues durante mucho tiempo el joven de 25 años estuvo alejado de todos.

"Lo vi bailar, gozar en familia y me moría de ganas de eso, era una de las cosas que más deseaba y más anhelaba".

Yahir pasó la Navidad junto a sus dos hijos.
Yahir pasó la Navidad junto a sus dos hijos.
Imagen Yahir/Instagram

Hijo de Yahir quiere ser un "buen ejemplo" para su hermano

El 8 de enero Tristan estuvo como invitado en el programa 'Revista 33', donde confesó que antes no le gustaba estar cerca de su familia, pero ahora no quiere despegarse de ellos, por lo cual dejará la Ciudad de México para establecerse nuevamente en su tierra natal, Tijuana, pues quiere estar cerca de su madre Edna Jacqueline Fierros y sus seres queridos.

También dijo que se siente con el compromiso de darle un buen ejemplo a su hermanito Ian.

"A pesar de que no nos hemos visto (mucho) es muy cariñoso, siempre ha sido muy cariñoso, es muy padre también sentir que puedo ser un mejor ejemplo de lo que fui porque aparte ya tiene 9 años, a esta edad ya va a tener recuerdos, que bueno que me va a recordar bien, porque de morrito no se va a acordar que anduve muy mal", compartió en la entrevista.

Tristan también compartió que es abstemio desde agosto de 2024, pues ha logrado dejar de consumir estupefacientes, por lo cual quiere estar cerca de su núcleo familiar.

Relacionados:
Yahir Othón ParraHijos de famososTelenovelasNovelasFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD