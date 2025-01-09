Hijo de Yahir da emotiva sorpresa al cantante tras dejar adicciones: "Se me cayeron los calzones"
Luego de años de alejamiento entre padre e hijo por problemas de adicciones, Tristan le cumplió un sueño a Yahir que "anhelaba" desde hace tiempo.
Yahir compartió que pasó una Navidad que anhelaba desde hace mucho, pues su hijo Tristan, quien desde hace tiempo ha tenido problemas de adicciones, pudo estar a su lado.
El cantante y actor fue sorprendido por su primogénito, pues llegó sin avisar para disfrutar la fecha en familia.
"La verdad se me cayeron los calzones porque me cayó de sorpresa Tristan en Hermosillo", contó en conferencia de prensa el 8 de enero. "Teníamos mucho tiempo hablando, estábamos solamente por teléfono y de repente fue una gran sorpresa la que me dio y lo disfruté, lo gocé mucho", confesó.
Para el actor de 'Mi Marido Tiene Familia', ver a su hijo disfrutando con la familia fue indescriptible, pues durante mucho tiempo el joven de 25 años estuvo alejado de todos.
"Lo vi bailar, gozar en familia y me moría de ganas de eso, era una de las cosas que más deseaba y más anhelaba".
Hijo de Yahir quiere ser un "buen ejemplo" para su hermano
El 8 de enero Tristan estuvo como invitado en el programa 'Revista 33', donde confesó que antes no le gustaba estar cerca de su familia, pero ahora no quiere despegarse de ellos, por lo cual dejará la Ciudad de México para establecerse nuevamente en su tierra natal, Tijuana, pues quiere estar cerca de su madre Edna Jacqueline Fierros y sus seres queridos.
También dijo que se siente con el compromiso de darle un buen ejemplo a su hermanito Ian.
"A pesar de que no nos hemos visto (mucho) es muy cariñoso, siempre ha sido muy cariñoso, es muy padre también sentir que puedo ser un mejor ejemplo de lo que fui porque aparte ya tiene 9 años, a esta edad ya va a tener recuerdos, que bueno que me va a recordar bien, porque de morrito no se va a acordar que anduve muy mal", compartió en la entrevista.
Tristan también compartió que es abstemio desde agosto de 2024, pues ha logrado dejar de consumir estupefacientes, por lo cual quiere estar cerca de su núcleo familiar.