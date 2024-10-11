Yahir Othón Parra

Hijo de Yahir hace desplante al cantante a meses de su reconciliación: esto pasó

El cantante logró reconciliarse con su hijo Tristán luego de tres años sin hablarse. Aunque las cosas parecían ir bien, el joven le habría fallado otra vez a Yahir.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Yahir se reencontró con su hijo Tristán después de tres años sin hablarse: ¿recuperaron su relación?

Después de tres años distanciados y sin dirigirse la palabra, Yahir y su hijo lograron reconciliarse en junio pasado. Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, el cantante reveló el desplante que Tristán le hizo otra vez.

Durante la presentación de su nuevo proyecto musical al lado de la cantante María León, Yahir se mostró entusiasmado sobre el reencuentro con su hijo y por los esfuerzos que ambos están haciendo para sanar su relación.

“Él está produciendo y eso me gusta. Me encantaría que me produjera algo, claro que sí”, dijo a ‘Venga la Alegría’ el 10 de octubre.

Pero al seguir hablando de su primogénito y de la relación que ahora tienen, Yahir ventiló el desaire que acababa de hacerle Tristán.

De hecho, iba a venir, pero me volvió a dejar plantado”, admitió, dejando entrever que no era la primera vez que lo dejaba esperando.

Yahir y su hijo Tristán pasaron tres años sin hablarse

El 4 de junio, Yahir confirmó a ‘Venga la Alegría’ que había logrado reunirse con su hijo Tristán luego de tres años distanciados.

Aquella ocasión, el actor de La Desalmada (telenovela que puedes ver en ViX) resaltó que estaba ayudando a su hijo para retomar su camino. Sin embargo, puntualizó que, también le daría su espacio.

“Tristán es un morro (chico) brillante, es un morro de verdad que yo admiro mucho y todo, ha sido muy difícil la relación y ha sido muy complicado en muchos temas, pero hemos platicado y hemos (tenido) platica sana, porque muchas veces tenemos ideas o versiones de las cosas. Creo que lo más sano es eso, podernos sentar, hablar como unos adultos…”, expresó.

“Yo mis respetos para lo que él haga y diga y él ya no es un chamaco, no depende de mí tampoco, él hace sus cosas. Yo creo que lo más importante de todo siempre va a ser el respeto y la comunicación, estar, el amor. Siempre lo he propuesto, pero ha sido difícil, pero ahí vamos…”, concluyó.

Yahir Othón ParraHijos de famososFamosos

