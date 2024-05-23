Tristán Othon Fierros

Hijo de Yahir confiesa que su fe en la Santa Muerte lo ayudó a dejar sus adicciones

Tristan Othón, el hijo mayor de Yahir, habló sobre sus adicciones y cómo las ha superado para continuar con su carrera en la música. Además, reconoció que extraña a su padre.

Video Hijo de Yahir estalla tras ser vinculado con Carlos Rivera en supuesta relación amorosa

Tristan Othón, el hijo del cantante Yahir, habló sobre sus problemas de adicción y aseveró que poco a poco ha dejado las drogas gracias a su devoción por la Santa Muerte.

El rapero, de 26 años, reconoció que su principal motor fueron las ganas de lograr su cometido en la música y reconocer que podría perder la vida en el consumo de estupefacientes.

"Después de que dejé el crack pues estuve un rato sustituyéndolo, se atraviesan las cosas, más en la fiesta. Me ha costado mucho trabajo, ha sido como mucho repetírmelo a mí mismo qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar", contó en entrevista con 'Ventaneando' transmitida este 23 de mayo.

"Cuando yo vi el peligro de extinción porque con esas drogas uno se puede quedar en el viaje, tuve que separar a un chorro de gente, también fue eso una ayuda grandísima porque los mismos círculos me hacían caer y caer", añadió.

Aseveró que "cada vez toma menos, cada vez estoy como más tranquilo" y reconoció que bebía "por los nervios".

El hijo de Yahir es devoto de la Santa Muerte

Tristan compartió que es adorador de la Santa Muerte y le hizo una promesa para que lo ayudara a salir adelante.

"Mucha gente me decía 'traes en tus ojos la mirada de que andas mal'. Me miraba en una oscuridad y todo ese rollo pues me ayudó a creer en la Santa (Muerte) y como se lo prometí aquí sigo firme y tengo mi tatuajito, aquí la tengo siempre conmigo, tengo mi estatuilla, más que nada representan la fe de qué santo en este caso me ayudó", compartió.

Tristan Othón se tatuó a la Santa Muerte en un brazo.
Tristan reconoce que extraña a Yahir

El rapero aseveró que no le guarda rencor a su padre, pero considera que era necesario haberse alejado de él. Sin embargo, reconoce que lo extraña y está abierto a una pronta reconciliación.

"Lo que tenga que ver con el acercamiento yo estoy bien abierto. Yo estaba muy montado sobre mi macho de 'yo puedo, yo puedo'. Es hora de decirte t e extraño 'machín' (mucho), yo creo que era la ilusión del control le digo yo, creo que era una ilusión mía acerca de que 'oye, estoy en tu sombra'".

Finalmente, le envió un mensaje: "Te amo y te tengo aquí siempre en mente, te mando un beso y un abrazote pa. Espero estés más tranquilo y que sepas estoy haciendo música", finalizó en la entrevista.

