Yahir Othón Parra Hijo de Yahir ahora vende aguacates tras dejar atrás las adicciones Yahir se sinceró sobre el proceso de renovación que atraviesa su hijo Tristán, de 27 años, luego de dejar atrás las adicciones. El cantante estuvo distanciado de él por años.



Hijo de Yahir ahora vende aguacates tras dejar atrás las adicciones. Según contó el cantante, Tristán se encuentra en una etapa más estable y cercana con él luego de pasar años distanciados.

“Se dedica a vender aguacates… Anda en eso, pero él en el carro, donde anda con los aguacates, trae el micro y la compu y va componiendo de un trayecto a otro, haciendo rolas, y me manda ideas y todo, y sí, muy padre”, reveló a ‘Venga la Alegría’ este 15 de diciembre.

De acuerdo con el también actor de ‘La Desalmada’, su hijo no ha renunciado a su sueño en la música. Sin embargo, destacó que en este momento, Tristán está totalmente enfocado en salir adelante, tomando “mejores decisiones”

“Yo creo que es un momento en el que Tristán ha tomado decisiones ya importantes en su vida él, por él. Nosotros su mamá y yo estuvimos ahí durante todo el proceso entre diferentes tratamientos y pues hemos recibido mucha terapia, mucha ayuda, muchas herramientas, pero ahorita quien está saliendo adelante por él mismo es él”, agregó.

La felicidad de su hijo es lo más importante

Por otro lado, Yahir destacó que lo más valioso para él es ver a su hijo Tristán feliz. Asimismo, dejó claro que siempre lo apoyará a alcanzar sus sueños en la música.

“A mí lo importante es que él esté bien, que esté feliz, que tenga proyección en su vida, que tenga armonía con la familia, que tanto lo amamos, que tanto lo queremos, que tanto nos gusta compartir con él”, dijo.

“Yo me babeo con mi hijo, me encanta escucharlo, verlo. Me gusta mucho platicar con él. Es un hombre que ha vivido mucho, muy inteligente. Entonces, nos encanta tenerlo cerca y amarlo, y quererlo, por supuesto”, sentenció, resaltando la admiración que siente por la madurez que ha alcanzado Tristán a sus 27 años.

En enero de 2025, Yahir reveló ante la prensa mexicana que durante la Navidad de 2024 fue sorprendido por su hijo en Hermosillo, Sonora, luego de años distanciados.

“La verdad se me cayeron los calzones porque me cayó de sorpresa Tristán en Hermosillo", contó en conferencia de prensa el 8 de enero. "Teníamos mucho tiempo hablando, estábamos solamente por teléfono y de repente fue una gran sorpresa la que me dio y lo disfruté, lo gocé mucho", confesó.