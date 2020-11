3 datos que reveló la autopsia de Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi

El repentino fallecimiento dejó consternados a sus familiares y amigos , pues no se conocía que padeciera de alguna enfermedad terminal que pusiera en riesgo su vida.

Durante algunos días se puso en duda que el también actor haya cometido suicidio. Existieron versiones no oficiales que apuntaban a un posible homicidio.

"Me quedo tranquila (por) que no hubo una enfermedad terminal", confirmó, "que no hubo una situación que propiciara esa decisión".