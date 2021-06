Viuda de Xavier Ortiz recupera la cuenta bancaria que el actor le dejó: "Me dejó una cuenta en dólares sin dólares"

En noviembre de 2020, la viuda del ex Garibaldi compartió que antes de confirmar que existía una cuenta a su nombre, soñó con su expareja y le dio señales al respecto: "Xavier me enseñaba un papel y estaba escrito en inglés, yo no entendía por qué me enseñaba una palabra en inglés. Resultó ser que era una cuenta en Estados Unidos, entonces entendí que me está avisando que era en inglés y hasta que vi que la mandaron me di cuenta que era para mí", contó en el mismo show.