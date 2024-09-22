William Levy rompe el silencio ante rumores: "El que les está informando, los está mal informando"

En medio de las versiones que apuntan a una supuesta reconciliación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, el actor salió a hacer frente a otra ola de rumores que lo rodean.

Lo hizo con un fuerte mensaje que compartió en Instagram este jueves 19 de septiembre con el que encaró a sus detractores.

¿Qué dijo William Levy ante rumores sobre él?

En días recientes, algunos medios han reportado que la producción de la serie 'Arcadia', de la que el actor es protagonista, estaría teniendo supuestos problemas con el presupuesto, con su elenco y con el propio cubano.

Ante esto, William Levy salió a desmentir los dichos: "Para toda mi gente que me ha preguntado sobre la serie de 'Arcadia', les digo que no se preocupen", escribió en el mensaje que colgó.

Según reportes, el rodaje de la producción sería en España: "Estoy acá para empezar filmaciones el lunes . Sí está el presupuesto, sí está el elenco, ¡está todo listo para empezar a rodar ya!", aseguró.

"El que les está informando, los está mal informando", finalizó el actor, haciendo uso de una frase de la famosa canción 'Según quién', de Carin León y Maluma.

William Levy desmintió con este mensaje en Instagram los supuestos problemas que ha presentado la serie 'Arcadia' en Europa. Imagen William Levy/Instagram



De hecho es la segunda ocasión en un mes que el actor hace uso de ese tema en medio de las polémicas que lo rodean.

También la utilizó en un breve clip que colgó a inicios de septiembre (en el que no hizo ninguna otra declaración), solo días después de que se captó supuestamente a su ex Elizabeth González saliendo de casa del cubano en Miami.

Las imágenes fueron presentadas en el show ¡Siéntese Quien Pueda! en donde Alex Rodríguez aseguró que la pareja estaba "conviviendo" de nuevo bajo el mismo techo luego de que la actriz anunció su separación en abril pasado.

Este viernes 20 de septiembre, el paparazzi Jordi Martin alegó en El Gordo y La Flaca que efectivamente Elizabeth Gutiérrez "sale" de la mansión de William Levy "a su antojo".

Sin embargo, el periodista negó que exista una supuesta reconciliación entre la pareja.

"¿Han vuelto? No", dijo y explicó que Gutiérrez supuestamente habita la propiedad por un presunto acuerdo con el cubano, pues él continúa filmando en Italia y España.

"La mamá de los niños, Elizabeth, tenía un departamento en Brickell, se le acabó la estancia en ese departamento y los niños le dijeron: 'Papá, mamá no tiene (casa), mamá puede estar en su casa, que es su casa, mientras tú estás fuera' y William accedió", narró Martin.