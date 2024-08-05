Elizabeth Gutiérrez

¿Elizabeth Gutiérrez está de viaje y reconciliándose con William Levy? Ella aclara con quién pasa su tiempo

La actriz reveló dónde estaría pasando este verano y en compañía de quién, esto luego de que se rumorara que se unió a su ex y a su hijo en una escapada por Grecia.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video El polémico video de William Levy que genera dudas sobre ‘Ely’ Gutiérrez: ¿volvieron y están de viaje?

William Levy dio a conocer este sábado 3 de agosto que se encuentra de viaje en Santorini, Grecia, junto con su hijo mayor, Christopher.

Gracias a videos que él publicó en su cuenta de Instagram, comenzó a especularse que una de las mujeres que aparece en ellos sería Elizabeth Gutiérrez, con quien el actor ya terminó su relación.

La supuesta reunión de la expareja aumentó los rumores de que estarían intentado reconciliarse pese a la polémica ruptura que tuvieron, en la que salió a la luz que enfrentaron varios altercados domésticos.

Esto ocurrió debido a que, previo a saberse de esta escapada del cubano, el periodista Lucho Borrego afirmó que él tendría la intención de regresar con la actriz.

“Mis fuentes me dicen que él es, o sea, no sé si esta expresión se use allá en Gibraltar o en España, que ‘ya está pidiendo cacao’”, indicó en su participación en el canal de YouTube ‘Ay por favor’.

“Es como ‘ya, ya la situación más dramática la pasamos y bueno, ya hay que volver como estábamos’”, aclaró el comunicador.

¿Elizabeth Gutiérrez desmiente estar con William Levy?

Después de que las teorías en torno a su vida sentimental empezaran a surgir, Elizabeth Gutiérrez usó su red social para aparentemente aclarar su verdadera ubicación.

La presentadora invitada de Despierta América colgó, el mismo 3 de agosto, un clip en el que se aprecia el mar a la distancia tras algunos arbustos.

Ella colocó una etiqueta para que quedara claro la localización del paradisiaco lugar en el que se encontraría: La Jolla Cove, una playa en San Diego, California.

Además, en otra grabación enseñó el instante en el que un colibrí llegó a posarse sobre un área con muchas flores amarillas.

Elizabeth Gutiérrez publicó videos que habría capturado en una playa en San Diego, California.
Elizabeth Gutiérrez publicó videos que habría capturado en una playa en San Diego, California.
Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

Cabe destacar que en ninguno de los materiales sale la modelo de 45 años y tampoco está especificada la fecha en que fueron capturados.

La mañana del domingo 4, Gutiérrez también pareció recalcar que está en Estados Unidos, pues compartió una imagen que muestra a su hija, Kailey, contenta junto a un pequeño.

En otra postal, a la conductora se le ve abrazando al mismo niño, quien la besa en la mejilla. “Amo a Mateo”, anotó ella.

Elizabeth Gutiérrez mostró a su hija Kailey y a un pequeño llamado Mateo.
Elizabeth Gutiérrez mostró a su hija Kailey y a un pequeño llamado Mateo.
Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

William Levy respondió así a los rumores

Por su parte, igualmente después de que se creyera que estaría con Elizabeth Gutiérrez en el país europeo, William Levy se pronunció tajantemente.

“Nada de eso que están subiendo. Para nada”, apuntó en un mensaje en la plataforma digital. “Estoy muy feliz y en paz y disfrutando ahora de mi hijo. No se inventen historias. Gracias”.

William Levy habría desmentido estar de viaje con Elizabeth Gutiérrez.
William Levy habría desmentido estar de viaje con Elizabeth Gutiérrez.
Imagen William Levy/Instagram
