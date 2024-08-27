¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez regresaron? Llevarían juntos una semana

Video ‘Ely’ Gutiérrez y William Levy se habrían “reconciliado” y estarían “conviviendo” en su residencia: video

William Levy y Elizabeth Gutiérrez encendieron rumores de reconciliación. A más de cuatro meses de su polémica ruptura, la actriz fue captada saliendo del domicilio familiar, donde no solo se habría reencontrado con el actor sino que también llevarían juntos una semana.

El periodista Alex Rodríguez reportó en ¡Siéntese Quién Pueda! que Elizabeth Gutiérrez regresó al domicilio familiar que ella misma abandonó tras un altercado doméstico y la supuesta infidelidad del actor.

“Tal y como me filtraron hace unos días, la actriz regresó al domicilio familiar con William, donde han estado conviviendo toda esta semana pasada. Hoy les confirmamos que la pareja vuelve a convivir bajo el mismo techo”, dijo el presentador en el show de este martes 27 de agosto al mismo tiempo en que se mostraban las imágenes de la actriz saliendo de la residencia.

“Lunes 26 de agosto de 2024, 8:30 am, el auto que ven es el de Elizabeth Gutiérrez y sí, sale de la casa de William Levy, del domicilio familiar que ella misma abandonó hace solo unos meses para rehacer su vida en entro lugar”.

El presentador reportó que eran imágenes que hace unas horas había obtenido “en primicia ¡Siéntese Quien Pueda!”.

“Es la casa de William Levy y sí, quien sale de ella es Elizabeth Gutiérrez”, reafirmó. “El equipo de investigación de ¡Siéntese Quien Pueda! sabe que, desde hace unas semanas, regresó a este lugar, y que hace días, luego de que William regresara de España, la pareja volvió a convivir bajo el mismo techo”, continuó.

Por último, Alex Rodríguez subrayó que, hasta el momento, no está confirmado que hubieran retomado su relación. Sin embargo, puntualizó que desde el pasado 25 de agosto, William Levy se encuentra en Italia.

“Si están juntos o no, eso no lo podemos decir, eso solo lo saben ellos. William, me dicen, que desde el domingo, a las 4 horas de la tarde, aterrizó en Italia donde va a estar por los próximos tres meses trabajando en una película italiana”, sentenció.

Su polémica separación

Entre rumores de infidelidad del actor con Samadhi Zendejas, Elizabeth Gutiérrez confirmó su ruptura definitiva con William Levy el 9 de abril.

Poco después, People en Español difundió audios de los altercados domésticos que vivió la expareja poco antes de separarse. En medio de esta situación, Kailey habría tomado partido a favor de Elizabeth Gutiérrez, mientras que Christopher Levy habría apoyado al actor.

Antes de que Elizabeth Gutiérrez fuera captada nuevamente en la residencia familiar, la actriz publicó un mensaje sobre el actor donde habría dado pistas de una presunta reconciliación.