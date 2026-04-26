William Levy William Levy se reencuentra con su ex Ely Gutiérrez mientras él vive nuevo romance: imágenes William Levy y Elizabeth Gutiérrez estuvieron en un mismo lugar este fin de semana y en una fecha muy especial para ambos mientras él vive un pleno romance con su nueva novia 23 años menor. Estas son las imágenes.



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Video Ely Gutiérrez reaparece y muestra sus amores luego de que William Levy presumiera nuevo romance

Mientras vive pleno romance con su nueva novia, William Levy se reencontró con su ex Elizabeth Gutiérrez en una fecha muy especial.

Los dos actores coincidieron en un mismo evento y lugar, según imágenes difundidas en redes sociales este 25 de abril.

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¿En dónde estuvieron juntos William y Ely?

William Levy y Elizabeth Gutiérrez acompañaron a su hija Kailey al parecer a una fiesta en su honor.

La joven llegó a 16 años en marzo pasado, pero todo indica que fue hasta este fin de semana que los festejó con una fiesta 'sweet 16' a lo grande y en presencia de sus padres.

Según imágenes de algunos invitados, tanto Ely Gutiérrez como William Levy estuvieron en el salón donde se llevó a cabo la celebración.

En uno de los videos, se ve a la actriz bailar junto a su hija la canción 'Ocean' de Karol G en una especie de vals frente a todos, algo tradicional en fiestas para jovencitas que llegan a los 15 o 16 años.

Elizabeth Gutiérrez vivió un emotivo momento al bailar 'Ocean' de Karol G junto a su hija Kailey. Imagen Marianela Ancheta/Instagram



Luego, en otro video se ve caminar a Kailey en medio del lugar con su deslumbrante vestido rojo y una tiara plateada en la cabeza dirigiéndose hacia donde estaba su papá William Levy.

El actor estaba vestido con un esmoquin oscuro y se le veía feliz al recibir a su hija.

William Levy, al igual que su ex Elizabeth Gutiérrez, también estuvo presente en la celebración de su hija Kailey y así la recibió. Imagen Marianela Ancheta/Instagram



A William Levy y su ex Elizabeth Gutiérrez no se les vió en una misma imagen juntos en las primeras fotos y videos de la fiesta difundidos en redes sociales.

Tampoco estaba claro si compartieron la misma mesa durante el evento.

¿William Levy llevó a su nueva novia?

Jenifer Camacho, la nueva y joven novia del cubano quien es 23 años menor que él, no fue vista de manera inmediata en las imágenes difundidas en redes.

Tampoco está claro si el artista de 45 años la habría llevado a la fiesta.

Fue en marzo pasado cuando Levy dejó de ocultar el romance que sostiene con la enfermera de cuidados intensivos, según se presenta ella en Instagram.

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Es la primera novia que él deja ver públicamente luego de la tormentosa separación de Elizabeth Gutiérrez, anunciada por la actriz en abril de 2024.

Con ella no solo comparte a Kailey, sino también a Cristopher, el hijo mayor que tienen de 20 años.

A la fecha, a Ely Gutiérrez no se le conoce públicamente pareja alguna.