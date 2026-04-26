William Levy

William Levy se reencuentra con su ex Ely Gutiérrez mientras él vive nuevo romance: imágenes

William Levy y Elizabeth Gutiérrez estuvieron en un mismo lugar este fin de semana y en una fecha muy especial para ambos mientras él vive un pleno romance con su nueva novia 23 años menor. Estas son las imágenes.

Ve a William Levy en Sortilegio aquí en ViX

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
add
Síguenos en Google
Video Ely Gutiérrez reaparece y muestra sus amores luego de que William Levy presumiera nuevo romance

Mientras vive pleno romance con su nueva novia, William Levy se reencontró con su ex Elizabeth Gutiérrez en una fecha muy especial.

Los dos actores coincidieron en un mismo evento y lugar, según imágenes difundidas en redes sociales este 25 de abril.

PUBLICIDAD

¿En dónde estuvieron juntos William y Ely?

William Levy y Elizabeth Gutiérrez acompañaron a su hija Kailey al parecer a una fiesta en su honor.

La joven llegó a 16 años en marzo pasado, pero todo indica que fue hasta este fin de semana que los festejó con una fiesta 'sweet 16' a lo grande y en presencia de sus padres.

Según imágenes de algunos invitados, tanto Ely Gutiérrez como William Levy estuvieron en el salón donde se llevó a cabo la celebración.

Más sobre William Levy

William Levy y su nueva y joven novia sorprenden con declaraciones de amor ante todos
0:55

William Levy y su nueva y joven novia sorprenden con declaraciones de amor ante todos

Univision Famosos
“A Elizabeth también la quiere”: William Levy estaría “muy enamorado” de su novia, pero ¿no olvida a su ex?
0:56

“A Elizabeth también la quiere”: William Levy estaría “muy enamorado” de su novia, pero ¿no olvida a su ex?

Univision Famosos
William Levy estaría por dar un nuevo paso con su novia Jenifer Camacho: estos serían sus planes
2 mins

William Levy estaría por dar un nuevo paso con su novia Jenifer Camacho: estos serían sus planes

Univision Famosos
William Levy se pone romántico y ¿dedica canción a su novia?: "No vine a jugar, vine a amarte"
1 mins

William Levy se pone romántico y ¿dedica canción a su novia?: "No vine a jugar, vine a amarte"

Univision Famosos
Surgen nuevas fotos de William Levy y “su pareja” en su escapada romántica: así los captan
0:58

Surgen nuevas fotos de William Levy y “su pareja” en su escapada romántica: así los captan

Univision Famosos
Esto dijo Adamari López de la diferencia de edad entre William y su presunta novia: él le llevaría 23 años
0:38

Esto dijo Adamari López de la diferencia de edad entre William y su presunta novia: él le llevaría 23 años

Univision Famosos
Adamari López opina que la supuesta novia de William Levy, por su edad, podría creer que él es el "amor de su vida"
3 mins

Adamari López opina que la supuesta novia de William Levy, por su edad, podría creer que él es el "amor de su vida"

Univision Famosos
¿Estos famosos se pusieron injerto capilar?
1:53

¿Estos famosos se pusieron injerto capilar?

Univision Famosos
William Levy y su supuesta novia Jenifer Camacho se dejan ver en un lugar público
0:25

William Levy y su supuesta novia Jenifer Camacho se dejan ver en un lugar público

Univision Famosos
Ely Gutiérrez reaparece y muestra sus amores luego de que William Levy presumiera nuevo romance
0:50

Ely Gutiérrez reaparece y muestra sus amores luego de que William Levy presumiera nuevo romance

Univision Famosos

En uno de los videos, se ve a la actriz bailar junto a su hija la canción 'Ocean' de Karol G en una especie de vals frente a todos, algo tradicional en fiestas para jovencitas que llegan a los 15 o 16 años.

Elizabeth Gutiérrez vivió un emotivo momento al bailar 'Ocean' de Karol G junto a su hija Kailey.
Elizabeth Gutiérrez vivió un emotivo momento al bailar 'Ocean' de Karol G junto a su hija Kailey.
Imagen Marianela Ancheta/Instagram


Luego, en otro video se ve caminar a Kailey en medio del lugar con su deslumbrante vestido rojo y una tiara plateada en la cabeza dirigiéndose hacia donde estaba su papá William Levy.

El actor estaba vestido con un esmoquin oscuro y se le veía feliz al recibir a su hija.

William Levy, al igual que su ex Elizabeth Gutiérrez, también estuvo presente en la celebración de su hija Kailey y así la recibió.
William Levy, al igual que su ex Elizabeth Gutiérrez, también estuvo presente en la celebración de su hija Kailey y así la recibió.
Imagen Marianela Ancheta/Instagram


A William Levy y su ex Elizabeth Gutiérrez no se les vió en una misma imagen juntos en las primeras fotos y videos de la fiesta difundidos en redes sociales.

Tampoco estaba claro si compartieron la misma mesa durante el evento.

¿William Levy llevó a su nueva novia?

Jenifer Camacho, la nueva y joven novia del cubano quien es 23 años menor que él, no fue vista de manera inmediata en las imágenes difundidas en redes.

Tampoco está claro si el artista de 45 años la habría llevado a la fiesta.

Fue en marzo pasado cuando Levy dejó de ocultar el romance que sostiene con la enfermera de cuidados intensivos, según se presenta ella en Instagram.

PUBLICIDAD

Es la primera novia que él deja ver públicamente luego de la tormentosa separación de Elizabeth Gutiérrez, anunciada por la actriz en abril de 2024.

Con ella no solo comparte a Kailey, sino también a Cristopher, el hijo mayor que tienen de 20 años.

A la fecha, a Ely Gutiérrez no se le conoce públicamente pareja alguna.

Video William Levy aparece besando a Jenifer Camacho: ¿hace oficial su romance con mujer 23 años más joven?
Relacionados:
William LevyKailey LevyElizabeth GutiérrezFiestas y CelebracionesCumpleañoscumpleaños de famosasPapás famososHijos de famososParejas de famososSeparacionesFamososCelebridadesRomancesTelenovelasNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX