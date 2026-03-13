William Levy William Levy se une a Elizabeth Gutiérrez para celebrar al amor de su vida La expareja compartió fotografías y mensajes junto a su hijo Christopher Levy, quien el 12 de marzo celebró su cumpleaños 20.



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William Levy se unió a Elizabeth Gutiérrez por una razón muy especial. Este 12 de marzo, la expareja compartió fotografías y videos para celebrar el cumpleaños de su hijo Christopher Levy, quien cumplió 20 años.

“¡Feliz cumpleaños, campeón! Cada día me doy cuenta de lo bendecido que soy de tenerte como mi hijo y mi mejor amigo. Te amo con todo mi corazón, papi”, escribió el actor en sus historias de Instagram.

Así felicitó William Levy a su hijo. Imagen William Levy / Instagram



Además de esta publicación, William Levy compartió una fotografía más, pero junto a Christopher y Kailey. Su hija menor celebró su cumpleaños 16 el 6 de marzo

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“¡¡Feliz cumpleaños a mi princesa y a mi campeón!! Muy bendecido de poder celebrarlo a su lado. ¡¡Por muchos más juntos!! Los amo siempre chicos”, expresó.

William Levy y sus hijos, Christopher y Kailey. Imagen William Levy / Instagram



Elizabeth Gutiérrez se unió a las felicitaciones de William Levy y, al igual que el actor, en su cuenta de Instagram le dedicó un mensaje muy espacial a su hijo mayor, a quien describió como al amor de su vida.

“¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! Nunca supe que mi corazón era capaz de amar a alguien de la forma en que te amo a ti. Me has cambiado para siempre desde el primer día que llegaste a mi vida”, expresó.

“Me hiciste madre pero más que eso, le diste a mi vida un propósito y un amor que no tiene límites. Fuiste el primer niño que me tomó de la mano, el primero que me llamó mami y el primero que me robó el corazón por completo”, agregó.

Elizabeth Gutiérrez y su hijo. Imagen Elizabeth Gutiérrez / Instagram



En esta misma publicación, Elizabeth Gutiérrez resaltó el talento con el que nació Christopher, quien desde muy joven ha luchado por convertirse en un jugador de beisbol profesional.

“Verte crecer hasta convertirte en un jovencito hermoso, has sido una bendición en mi vida. Cada año veo lo increíble que te estás volviendo, ¡me llenas de orgullo!", señaló.

“No importa la edad que tengas, siempre serás mi bebé, mi mayor regalo y quien me enseñó el amor incondicional. ¡Feliz cumpleaños, papi! Gracias por elegirme como tu mamá. ¡Te adoro mi príncipe! Ve tras tus sueños... sé humilde, pero conoce tu valor. ¡Estaré a tu lado siempre!", sentenció.