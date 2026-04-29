William Levy

¿William Levy a punto de perder su mansión en Florida?: batalla por adeudo millonario da giro inesperado

Los abogados del actor llegaron a un acuerdo con el banco para evitar que su mansión fuera subastada, reporta la periodista Mandy Fridmann. La deuda que William Levy tiene, según documentos públicos, es superior a 2.1 millones de dólares.

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Por:Elizabeth González
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Video William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

La batalla legal por el adeudo millonario que William Levy tiene con el banco por su mansión de Florida dio un giro inesperado.

Según reportes de la periodista Mandy Fridmann, durante la audiencia en la Corte de este miércoles 29 de abril, los abogados del actor llegaron a un acuerdo que evitaría que la mansión fuera subastada.

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De acuerdo con la comunicadora, “Levy ya tiene un contrato de compra-venta” por su residencia en la comunidad de Southwest Ranches, en el condado de Broward, lo que significaría que “la deuda será cubierta por el nuevo comprador”.

“Logró vender su mansión y está en proceso de papeleo”, mencionó y señaló que, ante este panorama, la Corte le dio una nueva fecha para el 10 de junio.

¿Qué pasa con la mansión de William Levy?

A principios de marzo, medios como ‘El Tiempo Justo’ y ‘Vanitatis’ reportaron que, presuntamente, William Levy enfrentaba un adeudo millonario por su mansión de Florida, por lo que existía el riesgo de ser embargada.

Ante el incumplimiento de pagos que se habrían dejado de realizar desde 2025, el banco presentó una demanda de ejecución hipotecaria con la que buscaba recuperar la propiedad para subastarla.

En medio de los rumores, William Levy habló del tema durante su paso en el Festival de Cine de Málaga, donde estrenó su cinta ‘Mi Querida Señorita’.

“No, todo bien, gracias a Dios. Es una propiedad que tengo, de las demás que yo tengo en mi vida”, declaró en entrevista con Europa Press el 15 de marzo.

“Es una propiedad en la cual yo me estoy separando y estamos esperando la venta y todo va a estar bien”, sentenció.

Aunque William Levy no dio más información al respeto, según documentos públicos, citados este 29 de abril por Mandy Fridmann, la deuda reclamada por el banco es de más de 2.1 millones de dólares e incluirían “capital pendiente, intereses y posibles costos legales”.

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