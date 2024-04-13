William Levy

William Levy rompe el silencio tras ruptura con Elizabeth Gutiérrez: "Tengo muchas cosas que decir"

A través de un mensaje en Instagram, el actor cubano señaló que tiene su versión de los hechos y explicó por qué no ha dado declaraciones.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video William Levy teme por su hija: cuestiona si el departamento donde vive con Elizabeth lo paga un hombre

William Levy rompió el silencio, a través de su cuenta de Instagram habló sobre la polémica que lo rodea por la ruptura con Elizabeth Gutiérrez y las declaraciones que ella dio a la revista ¡Hola!

Con un breve mensaje dejó claro que, aunque tiene muchas cosas que contar, no haría nada que afectara la imagen de su ex.

PUBLICIDAD

"Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal".

Más sobre William Levy

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades
2 mins

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

Univision Famosos
Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez
2 mins

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma
0:59

William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

Univision Famosos
Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia
2 mins

Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia

Univision Famosos
William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”
3 mins

William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

Univision Famosos
William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar
0:48

William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar

Univision Famosos
William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez
2 mins

William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?
0:53

Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?

Univision Famosos
William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles
1:21

William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles

Univision Famosos
William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad
2 mins

William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad

Univision Famosos

Señaló que seguirá buscando la tranquilidad de Christopher y Kailey, por lo que se enfocará solo en ellos y en su trabajo.

"Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quien soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo, dedicado a mis hijos y a mi carrera. Los quiero a todos", sentenció en el mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

William Levy rompe el silencio tras ruptura con Elizabeth Gutiérrez.
William Levy rompe el silencio tras ruptura con Elizabeth Gutiérrez.
Imagen William Levy/Instagram

William Levy asegura que la ruptura es "definitiva"

Aunque no ha dado declaraciones a la prensa, el actor cubano habló en privado con el periodista Lucho Borrego y le confesó su indignación por la entrevista que Elizabeth dio a ¡Hola!

Según el colaborador de ¡Siéntese Quien Pueda!, William está molesto porque "se haya victimizado cuando él nunca ha hablado".

"¿Cómo así que ella dio todo y yo no di nada?", dijo William en la plática con el presentador. "Trabajamos como familia no solo por los niños, sino también porque pensamos como familia. Solo está pensando en ella, yo también di lo mejor de mí, no solamente vi por mi familia, también vi por ella".

Además, fue tajante cuando se le cuestionó si retomarían su relación en algún momento como lo han hecho en el pasado: " No, esto es definitivo, nunca más la voy a perdonar", sentenció.


Relacionados:
William LevyElizabeth GutiérrezParejas de famososTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD