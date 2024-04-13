William Levy rompe el silencio tras ruptura con Elizabeth Gutiérrez: "Tengo muchas cosas que decir"

Video William Levy teme por su hija: cuestiona si el departamento donde vive con Elizabeth lo paga un hombre

William Levy rompió el silencio, a través de su cuenta de Instagram habló sobre la polémica que lo rodea por la ruptura con Elizabeth Gutiérrez y las declaraciones que ella dio a la revista ¡Hola!

Con un breve mensaje dejó claro que, aunque tiene muchas cosas que contar, no haría nada que afectara la imagen de su ex.

"Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal".

Señaló que seguirá buscando la tranquilidad de Christopher y Kailey, por lo que se enfocará solo en ellos y en su trabajo.

"Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quien soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo, dedicado a mis hijos y a mi carrera. Los quiero a todos", sentenció en el mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

William Levy rompe el silencio tras ruptura con Elizabeth Gutiérrez. Imagen William Levy/Instagram

William Levy asegura que la ruptura es "definitiva"

Aunque no ha dado declaraciones a la prensa, el actor cubano habló en privado con el periodista Lucho Borrego y le confesó su indignación por la entrevista que Elizabeth dio a ¡Hola!

Según el colaborador de ¡Siéntese Quien Pueda!, William está molesto porque "se haya victimizado cuando él nunca ha hablado".

"¿Cómo así que ella dio todo y yo no di nada?", dijo William en la plática con el presentador. "Trabajamos como familia no solo por los niños, sino también porque pensamos como familia. Solo está pensando en ella, yo también di lo mejor de mí, no solamente vi por mi familia, también vi por ella".

Además, fue tajante cuando se le cuestionó si retomarían su relación en algún momento como lo han hecho en el pasado: " No, esto es definitivo, nunca más la voy a perdonar", sentenció.