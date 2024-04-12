¿Mandó indirectas a William Levy y Samadhi? Elizabeth Gutiérrez habla de lo que expresa en sus redes

Video "Era al primero que veía al despertar": Samadhi Zendejas admite buena química con William Levy

Elizabeth Gutiérrez habló de los mensajes que comparte en sus redes sociales y que han sido interpretados como indirectas dirigidas a William Levy y Samadhi Zendejas debido a los rumores que los vinculan en una supuesta relación.

La actriz afirmó que, aunque sus publicaciones reflejan su estado de ánimo, estas solo funcionan como una válvula de escape para expresar sus sentimientos, por lo que después las borra.

“Sí (son una válvula de escape), pero enseguida los borro”, confesó a HOLA! US, el pasado 9 de abril.

Además, reconoció que en ocasiones reacciona “sin pensar” y sin medir las consecuencias del impacto que sus palabras pueden tener.

“Estoy clara que las redes no son un diario, o sea, para eso cómprate un diario y escribe tus emociones ahí... estoy clarísima, pero también soy un ser humano y también reacciono a veces sin pensar y después sí, claro que digo, ‘¿Por qué hice eso?’”, agregó, dejando al descubierto que en más de una ocasión ha sentido arrepentimiento.

“O sea, se me olvida en qué posición estoy y digo: ‘No, no puedes, no soy yo’. O sea, tengo gente que está viendo y está observando cada movimiento que hago, entonces tengo que aguantarme un poquito y no darle a esa gente de qué hablar, más de lo que ya hablan. Entonces, sí me he arrepentido de cosas, definitivamente”, sentenció.

Los mensajes Elizabeth Gutiérrez antes de su separación definitiva de William Levy

Antes de confirmar su separación definitiva de William Levy, Elizabeth Gutiérrez compartió mensajes enigmáticos en Instagram que llamaron la atención de sus seguidores de que algo no iba bien.

“Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue”, escribió el pasado 8 de abril.

Estos mensajes generaron aún más interés porque algunos usuarios de redes señalaron que podrían ser indirectas para Samadhi Zendejas, quien previamente había publicado un video junto al actor cubano en el interior de un automóvil.