William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad

Video William Levy se declara inocente y hace solicitud a la corte ante demanda del estado de Florida

William Levy y su defensa estaban citados este 4 de junio en la Corte Criminal del condado de Broward, Florida, sin embargo, la juez del caso se enfrentó ante algo inesperado ya que el actor y sus abogados la dejaron "esperando".

¿Qué pasó con William Levy en la corte?

PUBLICIDAD

De acuerdo con un reporte de la periodista Mandy Fridmann de Las Top News, el cubano y/o su abogada Regina Tsombanakis debían haberse presentado a una citación frente a la autoridad por el caso en el que el artista enfrenta cargos por presunto "desorden e intoxicación en lugar público y por traspaso a una propiedad ocupada".

"A la hora que la jueza Melinda Brown los llamó, ninguno de los dos estaba presente", reseñó Fridmann, destacando que la cita estaba programada para las 9 de la mañana, hora local.

Ante la ausencia de Levy y de su defensa, "la magistrada dijo que les daría un tiempo para llegar mientras atendía los otros casos".

Sin embargo, " la dejó esperando 40 minutos hasta que apareció alguien en representación" legal de Levy y "haciendo un pedido".

El abogado solicitó a la juez "más tiempo". La reacción de ella fue "ofrecer" dos fechas: "Una para este mes y otra en julio", relató Fridmann.

De esta manera, la nueva audiencia para William Levy quedó establecida para el próximo 26 de junio a las 9 de la mañana, hora del Este.

¿Qué enfrenta William Levy?

William Levy fue arrestado el pasado 14 de abril en el restaurante bar Baires Grill, ubicado en Weston, en el condado de Broward, Florida, por intoxicación desordenada en público, alteración del orden y traspaso de propiedad ocupada.

Luego de su detención, fue liberado bajo una fianza de 500 dólares, sin embargo, la fiscalía interpuso acciones legales contra el cubano y debe enfrentar un juicio por los cargos que se le imputaron.

En una audiencia anterior a la de este 4 de junio, el artista se declaró inocente.