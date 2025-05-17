William Levy formalmente acusado por la fiscalía tras incidente en restaurante: será citado en la corte

Video William Levy se declara inocente y hace solicitud a la corte ante demanda del estado de Florida

William Levy fue arrestado el 14 de abril en el restaurante Baires Grill, ubicado en Weston, en el condado de Broward, Florida, por intoxicación desordenada en público, alteración del orden y traspaso de propiedad ocupada. Ahora trasciende que ya hay una acusación formal y en los próximos días el actor será citado a la corte.

La denuncia formal contra William Levy

De acuerdo con Alex Rodríguez, presentador de ¡Siéntese Quien Pueda!, la fiscalía ya interpuso acciones en contra del cubano y el registro oficial de acusación penal detalla que se le imputan "delitos menores por desorden e intoxicación en lugar público y por traspaso a una propiedad ocupada".

Por otra parte, la declaración oficial de cargos expone que "la víctima en este caso es el restaurante Baires Grill quienes aparecen por primera vez como damnificados".

El documento también describe que el día del incidente Levy "estaba altamente intoxicado afectando las operaciones normales del negocio", por lo que le pidieron que se retirara, "pero el actor rehusó a irse generando disturbios en este lugar".

William Levy solicita confidencialidad en el caso

Según Alex Rodríguez, William Levy presentó unos documentos donde pide que sus datos personales no sean públicos.

"Solicitan que sean confidenciales sus datos de cuenta bancaria y en caso de que se le apliquen exámenes relacionados con abusos de sustancias o enfermedades de transmisión sexual que todos los récords sean confidenciales, como también todo lo relacionado con sus hijos".

Trabajadora del restaurante podría demandar a William levy

El periodista también señaló que el día del incidente en restaurante Bares Grill, una de las meseras se "sintió agredida", por lo que "sí quiere poner la denuncia que se sumaría a la fiscalía que va con todo", sentenció.

¿Qué hizo William Levy?

William Levy fue arrestado en el restaurante Baires Grill por los delitos de intoxicación desordenada en público, alteración del orden y traspaso de propiedad ocupada.

Un empleado del lugar llamó al 911 reportando que había “dos borrachos” que no querían pagar la cuenta ni abandonar el lugar, y que incluso se estaban volviendo agresivos con el personal.