William Levy habría invitado copas a “mujeres” y peleado antes de ser arrestado

William Levy se convirtió en noticia internacional este 15 de abril luego de que fuera arrestado en el condado de Broward, en Florida.

Tras pasar la noche en prisión y pagar una fianza de 500 dólares, el actor quedó en libertad la tarde del mismo martes.

En sus primeras declaraciones a la prensa, él negó haber sido el protagonista de una disputa al interior de un establecimiento, en Miami, como trascendió.

William Levy sí habría peleado, y más, antes de ser arrestado

Luego de la declaración de William Levy, esta mañana en Despierta América el periodista Álex Rodríguez detalló lo que los “reportes de la policía” dicen sobre el altercado.

En el documento, explicó, se encuentra el relato de los uniformados que acudieron a Baires Grill, donde sucedió el disturbio la noche del 14 de abril.

“El arrestado, que se encontraba en estado de ebriedad y además causaba disturbios dentro del restaurante recibió una advertencia de instrucción delante de mí, dijo el agente, por parte del gerente de turno para que no regresara al local”, leyó el comunicador.

El representante de la justicia alegó que dio “múltiples ordenes verbales” al cubano para que saliera del lugar, pero como las “ignoró”, entonces lo puso “bajo custodia”.

Por su parte, el mánager del negocio, de nombre Jose, y quien llamó a la policía, aseveró a esta que el también modelo estaba ahí “solamente con un amigo”.

“William y su amigo, según cuenta Jose, estaban ebrios. Comenzaron a ponerse violentos con una persona, con una mujer que los estaba atendiendo en ese momento”, explicó Rodríguez, citando los reportes de la policía.

“Estaban invitando, que esto no se ha dicho, a diferentes mujeres que estaban en el restaurante a tomar una copa, concretamente tequila clase azul”, añadió.

Entonces, el personal le indicó a la estrella de melodramas que “ya no podía seguir bebiendo más”, que ya llevaba “suficiente”, y “le dieron la cuenta” que ascendía a “400 dólares”.

“Por ser William Levy, y sobre todo para que se vaya del lugar, le restaron todas esas bebidas que había invitado a todas esas mujeres”, narró Álex, “él dijo que no la iba a pagar, finalmente sí pagó”.

En ese instante, expone el informe, según relata Rodríguez, el artista “se metió en el baño” con su acompañante y, al salir de ahí, “se ponen violentos” y “agresivos” con la camarera, que no quiso venderles alcohol.

“El amigo de William Levy, según cuenta Jose, lo agarra del cuello e intenta ahorcarlo”, enunció, “un señor que estaba por ahí, en una mesa del restaurante, se mete de por medio y también terminó siendo agredido”.

A su arribo, supuestamente, los elementos de la ley habrían hallado al ex de Elizabeth Rodríguez en otra parte: “Se resistió al arresto y trató de regresar al restaurante; sin embargo, no lo dejaron entrar”.

¿Qué dijo William Levy tras dejar la cárcel?

A su salida del centro de detenciones, William Levy dio a entender que él habría sido aprehendido sin ser el causante de la trifulca.

“Es una situación un poquito incómoda porque en verdad estaba con un padre más del equipo, tomándome unos traguitos, como solemos hacer”, narró.

“Y de momento él entra en una discusión con alguien más y me meto en el medio, empiezo a separar a la… bueno, tratando de evitar que se escalara la situación y el que terminó esposado fui yo”, sumó.

Al ser cuestionado sobre si empujó “a un empleado” del restaurante, él replicó: “No, no, no. Pueden haber cámaras ahí. Yo todo el tiempo estuve al tanto de aguantar que no…”.

Los cargos que se le imputaron son dos. Uno por “intoxicación desordenada en lugar público y disturbios” y otro por “invasión de propiedad privada”.

Álex Rodríguez afirmó en la emisión que todo lo que sucedió “está grabado” y que los videos serán entregados a las autoridades, ante las cuales igualmente testificarán las alegadas víctimas.