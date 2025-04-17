William Levy

William Levy enfrenta nueva demanda tras lo ocurrido en restaurante en el que fue arrestado

Según el periodista Álex Rodríguez, el actor estaría por enfrentar un nuevo proceso legal tras lo ocurrido en el restaurante Baires Grill. William Levy fue arrestado por “disturbios” e “invasión de propiedad privada”.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video William Levy es demandado por el estado de Florida tras incidente en restaurante: esto se sabe

William Levy enfrenta una nueva demanda tras lo ocurrido en el restaurante Baires Grill el pasado lunes 14 de abril.

Según reportes del periodista Álex Rodríguez, el actor fue demandando por el Estado de Florida por oficio por los disturbios que lo llevaron a ser arrestado e imputado por los delitos de “intoxicación desordenada en lugar público y disturbios” e “invasión de propiedad privada”.

De acuerdo con el documento presentado por el colaborador de ¡Siéntese Quien Pueda! este jueves 17 de abril, William Levy se declaró “inocente” y solicitó al tribunal “15 días para poder prepararse para un juicio, donde demostraría su verdad”.

"No quiere estar presente durante el descubrimiento de pruebas", señaló el comunicador.

Estado de Florida demanda a William Levy.
Estado de Florida demanda a William Levy.
Imagen Alex Rodríguez / Instagram

Investigación sobre el caso de William Levy continúa

Por otro lado, Álex Rodríguez informó que la tarde del 16 de abril, las autoridades tomaron la declaración de dos bartenders, quienes habrían estado presentes en los disturbios ocasionados por el cubano.

"Una de ellas, según los investigadores, se vería llorando en las cámaras del restaurante cuando estaba habando con William Levy y con el amigo. Contaron también que William se cayó en el restaurante, que estaba bebido y por último, también quisieron aclararle a los agentes que el amigo de William, que su actitud era la más violenta y que habría sido él quien agredió al manager", señaló.

Finalmente, compartió que las autoridades ya tendrían en su poder "las cuatro cámaras de seguridad" del restaurante, donde "se habría grabado absolutamente todo lo que pasó".

El 15 de abril, William Levy recobró su libertad tras pagar una fianza de 500 dólares y luego de pasar la noche en un centro de detención del condado Broward, en Fort Lauderdale, Florida, por supuestamente negarse a pagar la cuenta en un restaurante y "empujar" a un hombre.

