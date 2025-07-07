Hijos de famosos

Arrestan a estrella de ’16 and Pregnant’ a un mes de perder a su hijo: la culpan de una muerte

Whitney Purvis se encuentra detenida, de acuerdo con Today. Ella compartió la lamentable noticia del fallecimiento de su “pequeño” Weston Owen Gosa en junio.

Dayana Alvino
Whitney Purvis, estrella del programa ‘16 and Pregnant’, ha sido detenida, a un mes de que sufriera la muerte de su hijo, Weston Owen Gosa.

Fue el pasado 2 de junio cuando la exconcursante del popular ‘reality show’ dio a conocer la noticia del fallecimiento del joven de 16 años, de quien dijo sentirse “tan orgullosa”.

Al respecto, la madrastra del chico puntualizó que “no respiraba” esa mañana, por lo que intentaron reanimarlo y llamaron a una ambulancia. En el hospital certificaron su deceso, que calificó de “inesperado”.

Aunque dijo que esperarían a los resultados de la autopsia para saber por qué Weston perdió la vida, adelantó que él “tenía varios problemas de salud, además de diabetes”.

Arrestan a estrella de ‘16 and Pregnant’

Este 7 de julio, Today informó que Whitney Purvis está recluida en la cárcel del condado de Floyd, Georgia, acusada de múltiples cargos, incluyendo homicidio involuntario.

Según los registros del caso, obtenidos por el medio, la mujer de 33 años fue aprehendida este lunes y las otras acusaciones que enfrenta son fabricación y distribución de sustancias controladas.

Una imputación adicional es usar un dispositivo de comunicación para contribuir a un delito relacionado con drogas.

Por su parte, Us Weekly reporta que Purvis habría sido arrestada con relación a la defunción de John Mark Harris.

El sitio web detalla que la excelebridad presuntamente dio “tranquilizante, una mezcla de fentalino y xilazina”, al susodicho, que pereció en marzo supuestamente por una sobredosis.

En entrevista con el portal, Lisa Harris, madre de la alegada víctima, aseveró que Whitney “hizo esto y, como resultado, mi hijo está muerto”.

Whitney Purvis dedicó mensaje a su supuesta víctima

El 3 de marzo, Whitney Purvis pareció dejar un homenaje a John Mark Harris por medio de una misiva en un obituario en línea, retoma Us Weekly.

“John Mark, lamento haberme enterado de lo que pasó hoy y haberme perdido tu funeral. […] Gracias por ser un gran amigo y por hacerme sentir siempre hermosa y cuidada”, se lee.

“Me has rescatado en muchas ocasiones y me has salvado a lo largo de los años. Nos unimos por ser chefs, nuestra pasión por la cocina y nuestras dificultades. Podía contarte cualquier cosa y siempre sabías qué decir o darme tu opinión y consejos sinceros”, se añade.

Al momento, nadie de sus allegados se ha pronunciado.

