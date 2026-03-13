Hijos de famosos Actor José Ángel Bichir, ex de Belinda, habría intentado quitarse la vida: esto se sabe de su estado de salud José Ángel Bichir, hijo del actor Odiseo Bichir y exnovio de Belinda, fue hospitalizado de emergencia tras aparentemente lanzarse desde el tercer piso de un edificio en la Ciudad de México.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.



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El actor José Ángel Bichir habría intentado quitarse la vida. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el exnovio de Belinda fue trasladado de emergencia a un hospital tras, al parecer, lanzarse desde el tercer piso de un edificio este viernes 13 de marzo.

El hijo del actor Odiseo Bichir “fue hallado en la parte de un complejo de departamentos”, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, informó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.

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“Paramédicos que arribaron al sitio lo atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada”, señalaron.

José Ángel Bichir fue trasladado de emergencia al hospital. Imagen Abraham Mojica / X



Según información de N+, en el lugar aparentemente seencontraba su madre, quien lo habría identificado ante las autoridades. Hasta el momento, la familia del actor no se ha pronunciado públicamente.

¿Quién es el José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir nació el 28 de enero de 1988 en la Ciudad de México y es hijo de el actor Odiseo Bichir.

Su carrera como actor comenzó en el año 2000 en la película ‘Matando Cabos’ y ‘Morirse en domingo’, mientras que su debut en telenovelas ocurrió un año después en ‘Aventuras en el tiempo’ junto a Belinda, donde interpretó al ‘príncipe Quetzalpilli’.

Su talento lo llevó a participar en series como ‘Tiempo final’ y ‘Los simuladores’ e incluso, en ‘Amor transgénico’ y ‘Dopamina’, videos musicales de Belinda donde siempre daba vida a su galán.

A la trayectoria de José Ángel Bichir también se suman proyectos como ‘Cachito de cielo’, ‘Amor sin reserva’, ‘José José: El príncipe de la canción’, ‘Mariachis’ y ‘Vencer la Culpa’.

Su romance con Belinda