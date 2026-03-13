Cristian Castro Hijos de Cristian Castro y Valeria Liberman: el cantante reconoce a su ex por brindar a sus hijos lo que a él le faltó El cantante mexicano habló sobre cómo están sus hijos, Simone y Mikhail, e incluso reveló si ya lo hicieron suegro.



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Video Ellos son todos los hijos de Cristian Castro: son tan guapos como sus diferentes mamás

El cantante Cristian Castro tuvo palabras de agradecimiento para su ex esposa, la abogada argentina Valeria Liberman, por procurarle a los dos hijos que tuvieron juntos lo que él considera que le faltó en la vida: educación universitaria.

“Agradecido con su mamá; porque creo que la madre ha cuidado bien la imagen de los chicos y sobre todo los ha guiado hacia la universidad, hacia la academia; que esto me preocupaba muchísimo, pues es lo que me faltó a mí”, confesó el intérprete en entrevista para Hoy, transmitida este 12 de marzo.

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El heredero de la dinastía Valdez precisó las carreras que estudian sus hijos, quienes están todavía a cargo de Valeria Liberman:

“Están perfectos, están muy bonitos, están estudiando Economía, mi hijo (Mikhail), y mi hija (Simone) está estudiando psicología”.

Los halagos de Castro a sus hijos fueron muchos e incluso reveló que ya "anda de suegro".

“Estoy la verdad muy orgulloso, se ven muy bonitos, tienen sus parejas, los veo muy bien”, indicó en declaraciones hechas en el marco del inicio de su Tour 2026 Desde el Corazón.

Cristian y Valeria se casaron en julio de 2004, procreando a Simone (20 años) y Mikhail (18) en 2005 y 2007, respectivamente.

No se olvidó de su hija Rafaela

El ‘Gallito Feliz’ no dejó de mencionar a su hija menor, Rafaela, de quien confirmó está en trámites de obtener su pasaporte norteamericano. La adolescente nacida en 2011 es fruto de la relación que tuvo con la colombiana Paula Erazo.