Muere “inesperadamente” hijo de la estrella de ‘16 and Pregnant’: “No estaba respirando”
Whitney Purvis compartió la lamentable noticia del fallecimiento de su “pequeño” Weston Owen Gosa. Entre tanto, la madrastra del menor reveló detalles de lo ocurrido.
Weston Owen Gosa, hijo de Whitney Purvis, estrella del programa ‘16 and Pregnant’, murió a los 16 la mañana del 2 de junio.
La propia exconcursante del famoso ‘reality show’ dio a conocer la lamentable noticia por medio de un ‘post’ en Facebook.
“La vida es tan cruel e injusta. No lo entiendo. Mi pequeño se ha ido y no sé qué hacer conmigo misma. Era tan perfecto. Es mi peor pesadilla hecha realidad”, escribió.
“Haría cualquier cosa por poder abrazarlo. No hay palabras para describir el dolor que siento”, agregó, “eres mi corazón. Estaba tan orgullosa del joven en el que te estabas convirtiendo”.
¿Qué le ocurrió al hijo de Whitney Purvis?
Aunque Whitney Purvis no reveló los detalles de lo sucedido, la madrastra de Weston Owen Gosa, Amy Gosa, lo explicó en un ‘post’ de su propio perfil de la red social.
“No sabemos la causa, pronto le harán una autopsia”, anotó, añadiendo que este lunes se levantaron “alrededor de las 7 [a.m.]” y trataron “de despertarlo”.
“Pero no respiraba. Intentamos reanimarlo y llamamos a una ambulancia. Los paramédicos también trataron y lo llevaron al hospital del condado de Gordon, donde se certificó su deceso”, agregó.
Ella destapó que el menor “tenía varios problemas de salud, además de diabetes”: “Estamos completamente desconsolados y en estado de ‘shock’. Ha sido tan inesperado”.
Calificó al chico como “brillante, inteligente, divertido” y que “tenía un gran potencial”, y pidió “oraciones” para sus seres queridos.
Whitney Purvis honra a su difunto hijo
Este martes 3 de junio, Whitney Purvis subió a Instagram un par de instantáneas en las que aparece con su retoño, Weston.
“Siempre atesoraré nuestros recuerdos juntos, las canciones que te encantaban, tu risa, las etapas por las que pasabas, el sonidito que solías hacer cuando eras más chico, tu sonrisa, tus bromas, el primer día de colegio”, apuntó.
Ella aseveró que tampoco olvidará “la primera vez” que lo cargó y “el último abrazo” que le dio: “Te amo, Weston, más de lo que las palabras pueden expresar. Descansa en paz, mi precioso niño”.