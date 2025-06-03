Hijos de famosos

Muere “inesperadamente” hijo de la estrella de ‘16 and Pregnant’: “No estaba respirando”

Whitney Purvis compartió la lamentable noticia del fallecimiento de su “pequeño” Weston Owen Gosa. Entre tanto, la madrastra del menor reveló detalles de lo ocurrido.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Hijo de actriz se quita la vida a los 13 años y ella desea preservar su cuerpo congelado

Weston Owen Gosa, hijo de Whitney Purvis, estrella del programa ‘16 and Pregnant’, murió a los 16 la mañana del 2 de junio.

La propia exconcursante del famoso ‘reality show’ dio a conocer la lamentable noticia por medio de un ‘post’ en Facebook.

PUBLICIDAD

“La vida es tan cruel e injusta. No lo entiendo. Mi pequeño se ha ido y no sé qué hacer conmigo misma. Era tan perfecto. Es mi peor pesadilla hecha realidad”, escribió.

“Haría cualquier cosa por poder abrazarlo. No hay palabras para describir el dolor que siento”, agregó, “eres mi corazón. Estaba tan orgullosa del joven en el que te estabas convirtiendo”.

Whitney Purvis dio a conocer la muerte de su hijo, Weston Owen Gosa.
Whitney Purvis dio a conocer la muerte de su hijo, Weston Owen Gosa.
Imagen Whitney Purvis/Facebook

Más sobre Hijos de famosos

Grettell Valdez y su ex disfrutan de sus últimos momentos con su hijo antes de despedirse de él
2 mins

Grettell Valdez y su ex disfrutan de sus últimos momentos con su hijo antes de despedirse de él

Univision Famosos
Emiliano Aguilar le advierte a Pepe que dirá “verdades” luego de que él destapara que tiene otra nieta
3 mins

Emiliano Aguilar le advierte a Pepe que dirá “verdades” luego de que él destapara que tiene otra nieta

Univision Famosos
Pepe Aguilar ventila que Emiliano tiene otra hija: él le hace advertencia
0:56

Pepe Aguilar ventila que Emiliano tiene otra hija: él le hace advertencia

Univision Famosos
Maribel Guardia ya sabe dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Las cargaré”
2 mins

Maribel Guardia ya sabe dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Las cargaré”

Univision Famosos
Pepe Aguilar le manda contundente mensaje a Emiliano en medio de su pleito: “Síguele”
0:59

Pepe Aguilar le manda contundente mensaje a Emiliano en medio de su pleito: “Síguele”

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Le piden a Emiliano que “vote” para cancelar presentación gratuita de los Aguilar y responde
1:00

Le piden a Emiliano que “vote” para cancelar presentación gratuita de los Aguilar y responde

Univision Famosos
Primeras imágenes de Michelle Renaud y su nuevo embarazo de Matías Novoa: esperan otro bebé 
0:54

Primeras imágenes de Michelle Renaud y su nuevo embarazo de Matías Novoa: esperan otro bebé 

Univision Famosos
Michelle Renaud sorprende con embarazo: espera otro bebé de Matías Novoa y muestra su pancita
1 mins

Michelle Renaud sorprende con embarazo: espera otro bebé de Matías Novoa y muestra su pancita

Univision Famosos
Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre
3 mins

Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre

Univision Famosos

¿Qué le ocurrió al hijo de Whitney Purvis?

Aunque Whitney Purvis no reveló los detalles de lo sucedido, la madrastra de Weston Owen Gosa, Amy Gosa, lo explicó en un ‘post’ de su propio perfil de la red social.

“No sabemos la causa, pronto le harán una autopsia”, anotó, añadiendo que este lunes se levantaron “alrededor de las 7 [a.m.]” y trataron “de despertarlo”.

“Pero no respiraba. Intentamos reanimarlo y llamamos a una ambulancia. Los paramédicos también trataron y lo llevaron al hospital del condado de Gordon, donde se certificó su deceso”, agregó.

Ella destapó que el menor “tenía varios problemas de salud, además de diabetes”: “Estamos completamente desconsolados y en estado de ‘shock’. Ha sido tan inesperado”.

Calificó al chico como “brillante, inteligente, divertido” y que “tenía un gran potencial”, y pidió “oraciones” para sus seres queridos.

Amy Gosa detalló qué le sucedió a su hijastro, Weston Owen Gosa.
Amy Gosa detalló qué le sucedió a su hijastro, Weston Owen Gosa.
Imagen Amy Gosa/Facebook

Whitney Purvis honra a su difunto hijo

Este martes 3 de junio, Whitney Purvis subió a Instagram un par de instantáneas en las que aparece con su retoño, Weston.

“Siempre atesoraré nuestros recuerdos juntos, las canciones que te encantaban, tu risa, las etapas por las que pasabas, el sonidito que solías hacer cuando eras más chico, tu sonrisa, tus bromas, el primer día de colegio”, apuntó.

PUBLICIDAD

Ella aseveró que tampoco olvidará “la primera vez” que lo cargó y “el último abrazo” que le dio: “Te amo, Weston, más de lo que las palabras pueden expresar. Descansa en paz, mi precioso niño”.

Whitney Purvis le dedicó un amoroso mensaje a su hijo tras su muerte.
Whitney Purvis le dedicó un amoroso mensaje a su hijo tras su muerte.
Imagen Whitney Purvis/Instagram
Relacionados:
Hijos de famososMuertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD