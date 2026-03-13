Belinda ¿Quién es José Ángel Bichir, actor y exnovio de Belinda, que habría intentado quitarse la vida? José Ángel Bichir, hijo del actor Odiseo Bichir, fue hospitalizado de emergencia tras aparentemente lanzarse desde el tercer piso de un edificio en la Ciudad de México. Su estado se reporta como “reservado”.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.





Video Actor José Ángel Bichir, ex de Belinda, habría atentado contra su vida: lo que se sabe

El actor José Ángel Bichir habría intentado quitarse la vida. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el hijo de Odiseo Bichir fue trasladado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México tras, al parecer, lanzarse desde el tercer piso de un edificio este viernes 13 de marzo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó en un comunicado que el exnovio de Belinda “fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos” en la alcaldía Benito Juárez, donde paramédicos lo “atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo”, por lo que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero.

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Una fuente reveló a Univision Famosos que el estado de salud de José Ángel Bichir se mantiene como “reservado”.

José Ángel Bichir fue trasladado de emergencia al hospital. Imagen Abraham Mojica / X

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir es hijo del primer actor Odiseo Bichir y sobrino de Bruno y Demián Bichir. El intérprete, de 38 años, nació el 28 de enero de 1988 en la Ciudad de México.

El actor Odiseo Bichir es papá de José Ángel Bichir. Imagen José Ángel Bichir / Instagram



Su carrera como actor comenzó en el año 2000 en la película ‘Matando Cabos’ y ‘Morirse en domingo’, mientras que su debut en telenovelas ocurrió un año después en ‘Aventuras en el tiempo’ junto a Belinda, donde interpretó al ‘príncipe Quetzalpilli’.

Ha participado en series como ‘Tiempo final’ y ‘Los simuladores’. También ha formado parte de los videos musicales de Belinda: en ‘Amor transgénico’ y ‘Dopamina’ interpreta al galán de la cantante.

A la trayectoria de José Ángel Bichir también se suman proyectos como ‘Cachito de cielo’, ‘Amor sin reserva’, ‘José José: El príncipe de la canción’, ‘Mariachis’, ‘Vencer la Culpa’, 'Por Siempre Joan Sebastian', 'Divina Comida' y la segunda parte de la película, 'Sexo, Pudor y Lágrimas'.

José Ángel Bichir y Belinda en Aventuras en el Tiempo. Imagen José Ángel Bichir / Instagram

Su romance con Belinda

En marzo de 2023, José Ángel Bichir confesó frente a la prensa mexicana que había tenido un romance con Belinda. Sin embargo, aseguró que no podía dar detalles ni hablar más del tema por un supuesto contrato de confidencialidad firmado con ella.

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“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto porque firmé un contrato de confidencialidad”, expresó ante las cámaras de Venga la Alegría.

En febrero de 2024, el hijo de Odiseo Bichir lamentó que Belinda lo hubiera "juzgado" por los comentarios que hizo sobre su relación en el pasado.