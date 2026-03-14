Hijos de famosos Familia de José Ángel Bichir rompe el silencio tras accidente: revelan qué le pasó realmente al actor La familia de José Ángel Bichir aclaró que el actor no intentó quitarse la vida. El hijo de Odiseo Bichir “cayó por una ventana” durante una crisis de salud.



Video Actor José Ángel Bichir, ex de Belinda, habría atentado contra su vida: lo que se sabe

La familia de José Ángel Bichir rompió el silencio tras el accidente que sufrió el actor, quien cayó desde el tercer piso de un edificio la tarde del 13 de marzo, en la Ciudad de México.

El hijo de Odiseo Bichir no intentó quitarse la vida. El intérprete, de 38 años, “cayó por una ventana” durante una crisis de salud, informó su familia en un comunicado que fue compartido en las redes de su hermana, la productora de cine, Rosaura Bichir.

PUBLICIDAD

“Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, José Ángel Bichir, y para tender un puente de empatía en unos tiempos que, como humanidad, nos están exigiendo mirarnos con otros ojos”, expresaron la misma noche del viernes.

“Vivimos días de incertidumbre, de prisas, de ruido constante. Días donde nuestra fragilidad emocional se ha vuelto un tema urgente y, sin embargo, seguimos sin saber cómo abrazarla. En este contexto tan delicado, queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda", agregaron.

“Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, explicaron.

La familia de José Ángel afirmó que él “no estaba ebrio” y “no quiso hacerse daño” sino que “enfermó y en su enfermedad, cayó”.

“Hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad entender que la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral. Que una persona que atraviesa una crisis emocional profunda no es un peligro ni está perdida: es un ser humano que necesita ayuda, contención y amor”, precisaron.

Comunicado sobre la salud de José Ángel Bichir. Imagen Rosaura Bichir / Instagram

José Ángel Bichir no está grave

Sobre cómo se encuentra José Ángel Bichir tras caer desde el tercer piso de un edificio, su familia aseguró que “está vivo y fuera de peligro”.

PUBLICIDAD

“Está recibiendo atención médica especializada. Está rodeado de su familia, que no lo ha soltado ni un segundo. Y en medio de este dolor, agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han escrito con genuina preocupación”, expresaron.

“Nadie está exento de atravesar una tormenta emocional. Nadie está exento de necesitar ayuda. Ojalá este momento sirva para que más personas sepan que pedir ayuda no es vergonzoso, que hablar de nuestras batallas internas no es tabú y que el amor y la comprensión son el mejor tratamiento. Con gratitud y esperanza, la familia Bichir Pascual”, sentenciaron.

Mamá de José Ángel BIchir habla

A las afueras del hospital MED Centro Médico, donde se encuentra hospitalizado el intérprete, de 38 años, Patricia Pascual dio detalles sobre el estado de salud de su hijo.

“Lo tienen sedado por los dolores”, dijo ante medios como TVNotas y Venga La Alegría.

“Tiene fracturas (…) Trae una fractura en su talón, le pusieron su bota. Otra (fractura) en la clavícula y nariz, y perdió dos dientes… Es todo lo que tiene”.

De acuerdo con Patricia Pascual, su hijo habría estado enfrentando un cuadro de depresión, ya que llevaba “tiempo sin trabajar”.