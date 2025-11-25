¿Quién es Jorge Alberto Aguilera, el viudo de la madre de Aislinn Derbez?
Gabriela Michel, la fallecida madre de Aislinn Derbez, se casó con Jorge Alberto Aguilera, quien fue un pilar importante en la crianza de la hija de Eugenio Derbez. Sin embargo, según reportes, desde hace tiempo estaban separados.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Jorge Alberto Aguilera fue durante muchos años la pareja de Gabriela Michel, la madre de Aislinn Derbez, quien murió de un "infarto" el 24 de noviembre, según confirmó su hija en redes.
De acuerdo con reportes de la periodista Matilde Obregón, recientemente el locutor le informó en una entrevista que desde hace tiempo estaba separado de la madre de Aislinn Derbez.
"Jorge Alberto Aguilera, de voz propia, me decía que ya estaba separado de la mamá de Aislinn", dijo la periodista el 24 de noviembre en redes sociales.
Además, ventiló que habrían terminado en buenos términos: "(Me decía que) Gabriela Michel y él eran los mejores amigos, pero ya no había ninguna relación. Ella vivía por aparte y él vivía solo. A cuentagotas me contaba que ya no había relación con la señora, aunque se llevaban muy muy bien", detalló.
¿Quién es Jorge Alberto Aguilera?
Jorge Alberto Aguilera es un locutor, actor de doblaje y presentador de 63 años.
Tiene una basta trayectoria en los micrófonos de la televisión y la radio mexicana.
Aunque ha sido la voz de importantes empresas e instituciones de México, el proyecto por el que más se le recuerda es 'En Familia Con Chabelo', donde además de ser el locutor del show, tenía una de las secciones más queridas del programa, 'Los Cuates de la Provincia'.
Ha prestado su voz en grandes títulos de Disney y Pixar como 'Cars', 'Monsters, Inc.', 'Coco', 'Wall-E', 'Winnie the Pooh', 'Power Rangers', entre otros.
En años recientes, condujo el podcast 'El Señor Aguilera al Aire', junto a su hija Michelle.
La historia de amor de Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera
Ellos se conocieron en las grabaciones del legendario programa de la década de 1980 'XETU', y continuaron conviviendo en los foros de 'En Familia con Chabelo', donde ella era asistente y directora escénica, mientras que él fungía como locutor.
Con el tiempo forjaron una relación sentimental que los llevó al matrimonio, en el cual procrearon a dos hijas: Michelle y Chiara.
La relación de Aislinn Derbez y Jorge Alberto Aguilera
Aislinn Derbez ha compartido en varias entrevistas lo importante que fue para ella la figura de Jorge Alberto en su vida, pues fue como su padre.
" Él estuvo más presente que mi papá, impecable en su responsabilidad", le confesó a Yordi Rosado.
Por su parte, Aguilera reconoció que le tiene un gran cariño a la hija de Eugenio Derbez.
"Desde pequeñita la crie hasta los 18 años que se fue a estudiar a Nueva York. Aislinn y yo nos queremos mucho (…) Es una niña bien formada, o sea, es una persona con muchos valores, una chica tranquila, responsable y que está llevando una carrera sorprendente", contó en 2020 en entrevista con Las Estrellas.