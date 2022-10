Violeta Isfel asegura que le pagaron un sueldo bajo en 'Atrévete a soñar': esto ganaba

‘Atrévete a Soñar’ fue una de las telenovelas infantiles más exitosas de la década del 2000, la cual provocó que sus protagonistas, entre ellos, Violeta Isfel, experimentaran una gran fama.

Uno podría creer que el impresionante rating del melodrama, su gira de conciertos, comerciales, publicidad y más se vio traducido en grandes cifras de ganancias para los actores. No obstante, la actriz de Antonella Rincón reveló la verdad sobre su salario en esta telenovela.

¿Cuánto ganó Violeta Isfel por ser Antonella en 'Atrévete a soñar'?



El 29 de septiembre de 2022, la actriz de ‘Porque el amor manda’ (que puedes ver gratis en ViX) admitió en entrevista con el bloguero Gusgri, en su canal de YouTube Doble G, que no tuvo grandes ganancias durante su época como Antonella.

“Con ‘Atrévete a soñar’, al nivel de fama que tenías, ¿si te iba bien económicamente?” le preguntó Gursgri en un momento de su charla. “No, te voy a explicar por qué. Nos negrean”, comentó con humor Violeta.

La actriz de 37 años reveló que desafortunadamente su sueldo de ese entonces era mucho menor a lo que hoy en día gana con su faceta como creadora de contenido de redes sociales.

“Yo te puedo decir que hoy ganó más con una historia en Instagram que lo que me pagaban en cada concierto; y mira que cuántos conciertos llenamos. O sea, el Auditorio Nacional lo llenamos 13 veces. Todavía no lo puedo dimensionar, es demasiada gente… o sea no, no. Nos pagaban muy poquito”.



La actriz de ‘Mi marido tiene más familia’ (que puedes ver gratis en ViX) admitió que, en un inicio, cuando le ofrecieron el papel de Antonella, aceptó el contrato que le dieron.

No obstante, advirtió que en ese entonces no tenían idea del fenómeno que iba a ser la telenovela, por lo que poco después se dio cuenta que realmente era poco el salario que recibió en comparación con el éxito que fue ‘Atrévete a soñar’.

Violeta fue consciente del rotundo éxito de su telenovela cuando empezó a ver que ya existía piratería de Antonella.

“Empiezo a darme cuenta de todas estas cosas y dije ‘No, no manches, estoy negociando pero muy mal. Jodidamente mal’”



Isfel intentó renegociar su contrato cuando inició la gira de conciertos, pero le dijeron que no había presupuesto para hacerlo.



Violeta también confesó que, independientemente del salario aparte que tuvo por cada concierto (el cual reiteró que “era muy chiquito”), su sueldo por la telenovela incluía toda la publicidad que hizo aparte del melodrama.

“Lo que si incluía era mi ‘jeta’ [cara] en todas las loncheras. ¿Tu crees que yo recibía una lana [dinero] por mi cara en las loncheras, los chicles, en las muñecas? Yo no recibí nada de eso.

A mi me dieron un sueldo que dijeron ‘Esto cubre todo al mes’ y yo dije ‘Bueno, ok”. Pero nadie sabía el ‘madrazo’ que fue”

Sin embargo, la actriz se siente agradecida por todas las puertas que le abrió ‘Atrévete a soñar’.

“Si a mi me dices que va a venir todo esto que he vivido, me lo vuelvo a aventar con el mismo sueldo. O sea, si vamos a crecer más como artistas, va. No me quejo. Sí, no fue justo, creo yo. Pero lo que vino después ha sido glorioso.

Además, Isfel recalcó lo significativo que ha sido para ella ser Antonella y lo mucho que la quiere.

“Yo sé que jamás dejaré de ser Antonella, para nadie. Y a Antonella le debo muchísimo y la amo profundamente”.