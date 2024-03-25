¿Video de Kate Middleton revelando cáncer fue hecho con inteligencia artificial? BBC responde

Video Lo difícil que fue para Kate Middleton contarles a sus hijos que tiene cáncer

El video con el que Kate Middleton anunció el pasado 22 de marzo su diagnóstico de cáncer no fue hecho con inteligencia artificial, aclaró la cadena británica BBC.

La princesa de Gales reveló en el comunicado oficial que en “las pruebas posteriores” a la cirugía abdominal a la que se sometió en enero pasado “encontraron que había cáncer” y que se encontraba en “las primeras etapas” del “tratamiento de quimioterapia preventiva”.

PUBLICIDAD

¿Video de Kate Middleton es falso?

Nuevos rumores pusieron en duda la autenticidad de la grabación difundida en las redes sociales oficiales de la princesa.

Usuarios en X, anteriormente Twitter, alimentaron teorías conspirativas a través de falsas pruebas en las que exponían que supuestamente el anillo de compromiso de Kate Middleton aparecía y desaparecía en algunos fragmentos de la grabación.

Además, hicieron referencia al suéter blanco con franjas que la princesa lució en el comunicado, bajo la sospecha de que la prenda había sido utilizada por Kate en otra aparición pública.

BBC desmiente uso de inteligencia artificial en video de Kate Middleton

Ante el creciente rumor, la cadena BBC se pronunció a través de un comunicado en el que aseguró que "no hubo edición del video”.

La cadena reiteró que fue su equipo el que se trasladó al Palacio de Kensington para realizar el comunicado “que los espectadores vieron”, reportó el medio Europa FM.

Kate Middleton se disculpa por edición en foto

El pasado 10 de marzo, Kate Middleton conmemoró la fecha con una fotografía en que aparecía junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis.

La imagen representaba entonces la primera aparición oficial de la princesa tras meses de ausencia; sin embargo, con ella se avivaron las especulaciones sobre su salud pues fueron expuestos detalles que apuntaban a una edición en la fotografía.

PUBLICIDAD

Un día después, Kate Middleton aceptó haber retocado la imagen y se disculpó a través de un comunicado.

“Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer”, publicaron en Twitter.